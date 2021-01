Une autre école en phase rouge ferme pour un cas de COVID-19

L’école est fermée le temps que les autorités effectuent la recherche des personnes qui auraient pu avoir des contacts rapprochés avec celle qui est tombée malade.

L’école Sacré-Coeur, à Grand-Sault, a été fermée lundi pour la même raison.

La phase rouge du plan de rétablissement de la COVID-19 du gouvernement du Nouveau-Brunswick est en vigueur dans la région. Les mesures de prévention de la contagion y sont plus sévères que celles de la phase orange précédente.

En phase rouge, plusieurs entreprises doivent cesser ou réduire leurs activités, mais les écoles restent ouvertes. Le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, explique pourquoi. C’est une recommandation de la santé publique basée sur la réussite assez exceptionnelle du système depuis septembre de gérer 100 000 élèves et [...] l’équipe professionnelle d’une manière vraiment sécuritaire. On a vu des cas dans les écoles, mais on n’a jamais vu de transmission dans les écoles , affirme Dominic Cardy lors d’une entrevue accordée lundi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Fermer toutes les écoles de la région entraînerait des casse-tête pour les parents, ajoute-t-il, parce que les jeunes élèves ont besoin de supervision et des familles devraient trouver des services de garde.

Le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick Dominic Cardy, estime que les écoles restent sécuritaires pour les élèves même dans les circonstances qui ont mené au passage à la phase rouge (archives). Photo : Radio-Canada

En annonçant le passage à la phase rouge dans cette région, le gouvernement a précisé que les écoles restent ouvertes et que tout cas de COVID-19 qui y serait confirmé entraînerait la fermeture de l’établissement pendant au moins trois jours afin d’effectuer la recherche de contacts.

L’apprentissage peut se poursuivre à distance pour certains élèves, assure le ministre Cardy.

C’est l’intention si des écoles ont besoin de fermer. Dans les écoles secondaires, on a assuré que les élèves ont accès à la technologie au maximum et aussi la connectivité malgré les difficultés ici et là dans les régions plus rurales de la province. Dans tous ces cas, on va passer à une formation à distance. Pour les maternelles à 8, le plan modifié ce n’est pas la formation en ligne à plein temps, mais il y a des plans qui sont en place. Les écoles ont eu un mois pour se préparer pour ça , affirme M. Cardy.

Les autorités médicales recensaient lundi 76 personnes atteintes de la COVID-19 dans le nord-ouest de la province (la zone 4 du système de santé).