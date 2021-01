46 aînés de la résidence Le Chez Nous de Wellington évacués après un incendie

Tous les 46 résidents ont été évacués et emmenés vers les locaux de la Légion de Wellington.

Personne n'a été blessé et l'incendie a été maîtrisé rapidement selon le chef de la brigade de Wellington, Desmond Arsenault.

Desmond Arsenault du service d'incendie de Wellington indique qu'une enquête sera nécessaire pour connaître les causes de l'incendie. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Ça a pris quelques heures, mais on a éteint le feu et on est contents d'annoncer qu'aucun résident n'a été blessé. Il y a eu quelques blessures mineures, mais tous les résidents et tous les employés sont sortis et sont tous en sécurité , raconte-t-il.

Une organisation rapide

Selon M. Desmond, les employés ont agi rapidement lorsque le feu s'est déclaré.

Il y avait plein de fumée. Les employés ont commencé à sortir les résidents tout de suite et appliquer le plan d'évacuation. Desmond Arsenault, chef pompier de Wellington

On a appelé deux autobus scolaires, et deux autres ensuite pour transporter les résidents ici à la Légion de Wellington , ajoute-t-il.

Après avoir été transportés à la Légion, les résidents ont ensuite été dirigés vers un hôtel de la région.

Les services d'incendies de Wellington, Miscouche, Tyne Valley et New London ont été appelés sur les lieux. Des résidents de la région sont aussi venus pour aider à l'évacuation des résidents selon M. Desmond qui salue la solidarité et l'entraide de la communauté.

Selon M. Arsenault, il faudra une enquête pour déterminer la cause de l'incendie et il faudra un certain temps pour que s'effectue le nettoyage du centre de soins de longue durée avant que les résidents puissent y retourner.

Avec les informations de Julien Lecacheur