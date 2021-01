Le conseil municipal de Sherbrooke demande formellement au ministère des Transports d’ajouter la mention « centre-ville via King » sur un panneau de signalisation situé sur l’autoroute 10.

Rappelons que ministère des Transports avait retiré la mention sortie rue King Ouest de certains panneaux sur l’autoroute 10 pour plutôt y indiquer Coaticook/Cookshire-Eaton . Un changement survenu à la fin des travaux de prolongement de l’autoroute 410.

La porte-parole du ministère des Transports, Nomba Danielle, avait expliqué en entrevue à Radio-Canada que cette décision est justifiée par le prolongement de 13 kilomètres de l’autoroute. Les panneaux doivent indiquer les villes accessibles les plus éloignées.

Les élus souhaitent que la mention centre-ville via King soit ajoutée à la sortie 140, et la mention centre-ville via St-François à la sortie 143. Une signalisation indiquant la sortie pour les universités du secteur est aussi réclamée.

Selon le conseiller municipal Marc Denault, le retrait de la mention de la rue King, qui indique une des artères les plus commerciales de la ville était un non-sens. Les restaurateurs en période de COVID ont besoin de toute l’aide qu’ils peuvent avoir , a-t-il souligné lors de la séance du conseil municipal.