Des donneurs de plasma recherchés alors que les besoins explosent

Malgré une croissance des dons à Trois-Rivières de près de 30 %, soit environ 3500 doses supplémentaires, Héma-Québec estime que 1000 dons supplémentaires seront nécessaires en 2021.

Les indications sont à l’effet que [l’augmentation de la demande] va se poursuivre, donc nous avons besoin de donneurs de plasma , explique Laurent-Paul Ménard, porte-parole chez Héma-Québec.

Malgré la pandémie, les niveaux de dons de plasma dans la région se sont maintenus et ont même dépassé les attentes. Présentement, on est à peu près à 90 donneurs par jour , dit la gestionnaire du centre Plasmavie de Trois-Rivières, Marie-Claude Bellemare.

Parmi eux, il y a Laurier Thibault qui en est à plus de 200 contributions. Le plasma se régénère à tous les six jours, donc je peux donner chaque semaine , dit-il.

Laurier Thibault a fait plus de 200 dons de plasma. Photo : Radio-Canada

Les prélèvements durent environ une heure, et depuis la pandémie, ils se déroulent sur rendez-vous. Questionnaire et prise de température à l’arrivée, plusieurs mesures sanitaires ont été mises en place pour rassurer les donneurs.

Les personnes de 65 ans et plus, dont la contribution est importante, continuent à donner au suivant.

Je me sens en sécurité ici, et je continue à voir des gens. C’est important pour moi. J’étais bien heureuse qu’ils me rappellent, parce que ça me manquait de faire mon bénévolat , raconte Nicole Simard, une bénévole.

Outre le plasma, Héma-Québec a pour objectif de recevoir 1000 dons de sang par jour. Un objectif atteint, selon les données actuelles.

Au niveau des produits sanguins destinés à la transfusion, la réserve est très bonne. Fort heureusement, les donneurs nous ont suivis tout au long de la pandémie. Laurent-Paul Ménard, porte-parole d'Héma-Québec

Pour poursuivre l’effort, des sites de collecte temporaires ouvriront leurs portes le 24 janvier au Carrefour Trois-Rivières-Ouest, à l’Auberge Gouverneur Shawinigan et à l’hôtel de ville de Sainte-Thècle.

D'après le reportage de Jacob Côté