North Bay lance un nouveau service de transport en commun sur demande

La Ville de North Bay lancera le 24 janvier un nouveau système de réservation pour les autobus municipaux, au lieu du service traditionnel à itinéraire fixe, pour réduire le temps d’attente hors des périodes de pointe et optimiser les trajets.

Le service de déploiement dynamique sera en fonction du lundi au vendredi entre 18 h et 22 h, le samedi entre 18 h et 21 h et le dimanche de 8 h à 19 h.

Les trajets fixes sont en vigueur le reste du temps.

Les résidents pourront indiquer le trajet qu’ils souhaitent effectuer dans l’application myRide NBT Dynamic Dispatching, développée par l’entreprise Via.

L’application indiquera alors aux usagers à quel arrêt ils doivent se rendre et l’heure estimée du passage de l’autobus.

Vous pouvez voir sur l’application l’autobus arriver en temps réel , explique Drew Peota, directeur du service de transports en commun de North Bay.

Le système informatique modifie les trajets des autobus, selon la demande, et guide les chauffeurs.

L’application permettra d’ailleurs aux usagers de suivre la position des autobus en tout temps, souligne M. Peota.

Celui-ci ajoute que les usagers pourront aussi faire leur réservation par téléphone.

Il est opportun que nous explorions des solutions pour remplacer le service d’autobus conventionnel pendant la pandémie, à un moment où la demande a été considérablement réduite , a déclaré le conseiller municipal Chris Mayne.

Un déploiement dynamique pourrait nous donner plus de souplesse pour mieux nous adapter à la situation actuelle. Chris Mayne, conseiller municipal de North Bay

Une réussite pour un projet semblable à Sault-Sainte-Marie

Avec sa nouvelle application, North Bay imite entre autres la Ville de Sault-Sainte-Marie, qui a lancé un système de transports en commun sur demande en 2019.

Le service sur demande y est cependant pour l’instant limité au dimanche soir, de 19 h 15 à minuit.

Le service fonctionne très bien , souligne Nicole Maione, directrice du service des transports en commun et des stationnements de la Ville de Sault-Sainte-Marie. C’est une initiative dont nous sommes très fiers.

Les autobus de Sault-Sainte-Marie fonctionne en mode « sur demande » les dimanches soirs depuis le 8 septembre 2019. Photo : Ville de Sault-Sainte-Marie

Le temps d’attente moyen varie entre 10 et 13 minutes et les usagers n’ont pas besoin de changer d’autobus, selon Mme Maione.

Le projet pilote, d’une durée initiale d’un an, a été prolongé pour deux ans de plus , précise-t-elle.

Nicole Maione affirme que la Ville prévoit étendre le service sur demande au samedi soir plus tard cette année.

Du côté de North Bay, Drew Peota affirme que l’application développée par Via est suffisamment robuste pour offrir le service 7 jours sur 7.

Il ajoute que l’achalandage réduit en raison de la pandémie évitera de surcharger le système.