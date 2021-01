La Grande marche sous zéro aura lieu les 19, 20 et 21 février

On va l'appeler la Grande marche sous zéro les 19, 20 et 21 février prochains. Le vendredi sera réservé à tous les étudiants du Québec, au primaire, secondaire, université et cégep. Par la suite, le samedi et le dimanche ce sera pour la population. Ce sera un peu dans le modèle qu'on a fait à l'automne, mais pour tous les Québécois. Bien entendu, le premier ministre a accepté de nous aider à mousser et à le préparer , a raconté Pierre Lavoie au micro de Catherine Doucet dans le cadre de l'émission Place publique.

La 6e édition de la Grande marche, en formule pandémie, avait eu lieu à la mi-octobre.

D'autres annonces pour une panoplie d'événements devraient suivre mercredi, a-t-il indiqué. Plus tôt cet automne, Pierre Lavoie avait dit se fier sur les tests rapides de dépistage de la COVID-19 pour tenir une édition plus régulière du 1000 km à vélo. Il n'a pas voulu élaborer lundi.

Une rencontre avec François Legault

Pierre Lavoie a rencontré virtuellement le premier ministre François Legault, lundi, en compagnie de l'autre cofondateur du Grand défi, Germain Thibault. Le PM était accompagné de la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest. Une photo de cette rencontre par vidéoconférence a été publiée sur le compte Facebook de François Legault. Bonne rencontre avec Pierre Lavoie et Isabelle Charest pour discuter de projets pour faire bouger les Québécois. L’activité physique est une bonne façon de prendre soin de notre santé mentale. Soyons créatifs pour faire de l'activité physique en toute sécurité! , a mentionné François Legault.

Cette publication a été saluée par certains internautes, mais une bonne part des quelque 1800 commentaires, le décompte vers 20 h, étaient négatifs. Plusieurs personnes proposaient au premier ministre de plutôt faire appel à des kinésiologues pour le conseiller. D'autres déploraient la fermeture des endroits intérieurs où il est possible de faire du sport, comme les gyms par exemple.

Lorsque les règles pour le resserrement du confinement avaient été annoncées, Pierre Lavoie avait demandé, lors d'une entrevue à Radio-Canada, au premier ministre de revenir en arrière et de permettre la pratique du hockey sur les patinoires extérieures. Pierre Lavoie a mentionné qu'il avait fait la demande de rencontre avec François Legault il y a quelques semaines.

Lors de l'entrevue avec Catherine Doucet, il a dit qu'il portait une grande attention aux adolescents. Des activités leur seront réservées parmi les annonces de mercredi.