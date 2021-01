COVID-19 : un premier décès dans la région de Sault-Sainte-Marie

Santé publique Algoma a annoncé qu’une première personne est décédée sur son territoire des suites de la COVID-19. Il s’agit du 7e décès dans la Nord de l’Ontario depuis vendredi dernier et du 44e au total.

Je suis profondément attristé par cette perte de vie , a déclaré la Dre Jennifer Loo, médecin hygiéniste de Santé publique Algoma. Nous adressons nos plus sincères condoléances aux proches de cette personne.

La circonscription sanitaire d’Algoma était la seule du Nord de l’Ontario à ne compter aucun décès dû à la COVID-19.

Santé publique Algoma a aussi fait état de 8 nouvelles guérisons, ce qui porte le nombre de cas actifs à 28, selon les données disponibles en fin d’après-midi.

Ailleurs dans le Nord, six décès ont été rapportés depuis vendredi, dont trois parmiles résidents de la maison de retraite Amberwood Suites dans le Grand Sudbury.

Thunder Bay demeure la communauté la plus endeuillée du Nord de l’Ontario, avec 26 décès dus à la COVID-19, dont 23 résidents du foyer Southbridge Roseview.

Les vaccins sur le point d’arriver à Sudbury

Les premières doses de vaccin contre la COVID-19 devraient arriver dans la région de Sudbury la semaine prochaine, selon la médecin hygiéniste Penny Sutcliffe.

Santé publique Sudbury et districts s’attend à ce que la première livraison comprenne moins de 1000 doses, qui devraient rapidement être distribuées aux personnes prioritaires.

Santé publique Sudbury et districts avait dévoilé vendredi dernier son plan de vaccination.

Les travailleurs de la santé, les adultes autochtones et les personnes qui sont soignées pour des problèmes de santé chroniques sont vaccinés pendant la première phase.

La 2e phase, qui devrait se dérouler d’avril à août, étendra entre autres la vaccination aux travailleurs essentiels et à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans, puis aux personnes âgées 16 à 59 ans qui ne font pas partie des groupes prioritaires.

Le reste de la population, dont les jeunes de moins de 16 ans qui n’ont pas de problèmes de santé, pourra être vacciné à partir de septembre selon le plan du bureau de santé.

L’infirmière hygiéniste Natalie Philippe souligne que les possibles retards dans la livraison de vaccins pourront entraîner un ajustement du plan.

C’est comme quand on joue à un sport, on peut planifier notre stratégie pour essayer de gagner, mais quand on est sur le [terrain], il y a quelques petits changements qui se font [en cours de jeu]. Natalie Philippe, infirmière hygiéniste, Santé publique Sudbury et districts

En termes de priorité, les populations qui reçoivent le vaccin, ça ne changera pas, c’est déterminé par la province , explique-t-elle.

Il y a eu 12 nouveaux cas de COVID-19 dans le Nord de l'Ontario lundi Photo : Radio-Canada

Le nombre de cas actifs continue de baisser dans la région, avec 50 nouveaux cas confirmés dans les 3 derniers jours, dont 12 qui ont été signalés lundi, et 87 guérisons.

La majorité des cas actifs sont dans les deux secteurs les plus peuplés du Nord, soit 75 dans le district de Thunder Bay et 62 sur le territoire de Santé publique Sudbury et districts.

Ces nombres comprennent quelques cas dans d’autres communautés de ces deux districts.

Il ne reste qu’un seul cas actif dans le district de Timiskaming, après une augmentation soudaine des cas en décembre.

Les Services de santé du Timiskaming ont enregistré seulement 2 cas dans les 12 derniers jours.

Avec les informations de Bienvenu Senga