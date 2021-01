Bordée de neige dans l'Est : les centres de ski poussent un soupir de soulagement

La majorité des stations de ski du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie étaient toujours fermées dans les derniers jours, en raison du manque de neige sur les pentes.

Ça n'a pas empêché Geneviève Beaudin et Flavie Lavallée de venir profiter de la nouvelle neige avant l'ouverture du Centre de ski Mont-Béchervaise, situé à Gaspé.

L'importante bordée de neige tombée dimanche dans nos régions, permet aux centres de ski de pousser un soupir de soulagement. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Vraiment, on l'attendait, on l'attendait avec impatience. Geneviève Beaudin et Flavie Lavallée, skieuses

Acheter des canons à neige pour sauver le ski?

Les faibles quantités de précipitations reçues en début de saison relancent toutefois l'intérêt de certains centres d'acquérir des canons à neige afin d'ouvrir les pistes à temps pour la période normalement achalandée des Fêtes.

Si le directeur de la station Mont-Béchervaise, Simon Tessier, se réjouit d'accueillir les skieurs vendredi, il songe de plus en plus à s'équiper de canons à neige.

35 centimètres tombés à la montagne, c'est un cadeau du ciel. Simon Tessier, directeur du Mont-Béchervaise

Un cadeau qui arrive tard, encore une fois. C'est la troisième fois que la saison de ski du temps des Fêtes, la plus importante de l'année, se trouve en péril, indique M. Tessier.

On est en train de réfléchir à la question. On va sortir des plans d'affaires et on fait affaire avec des consultants externes pour voir la faisabilité, la rentabilité, etc., mais c'est dans la mire et on travaille sur le projet , explique-t-il.

L'Association des stations de ski du Québec évalue que 83 % des centres ont des canons à neige.

Selon le président-directeur général de l'Association des stations de ski du Québec, Yves Juneau, l'Est-du-Québec est l'un des endroits où il y a en a le moins.

Vous savez, on n'est pas obligés d'avoir un arsenal de 300 canons. Vous savez la technologie qui est présente maintenant pour l'enneigement mécanique, c'est une technologie qui permet d'enneiger avec des températures plus marginales, avec moins de consommation d'eau et moins de consommation d'électricité , explique-t-il.

À la station de ski Pin Rouge, près de New Richmond, les canons à neige ont permis à l'entreprise de se relever après un épisode de pluie et de lancer la saison, alors que toutes les autres stations de la Gaspésie devaient prendre leur mal en patience.

D'après les informations de Martin Toulgoat