Rare incursion dans les locaux du centre jeunesse Val-du-Lac

Les seize jeunes de 6 à 12 ans, qui vivent dans les unités Arc-en-ciel et Rivage, mettront les pieds dans des locaux modernisés et rafraîchis, près de neuf mois après les avoir quittés.

On avait aussi besoin de s’assurer que les enfants évoluent dans un environnement chaleureux et sain , lance enthousiaste Joscelyn Lefebvre, chef de service des unités Arc-en-ciel et Rivage.

La salle commune, où les enfants peuvent jouer et regarder la télévision grâce à un projecteur, a été repeinte avec des couleurs vives, le mobilier a été remplacé et l'éclairage peut y être tamisé. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Le bâtiment était vieillissant, et les intervenants s'entendaient pour dire que le décor n’était pas des plus réjouissant . La vingtaine d'intervenants œuvrant au pavillon Marion se réjouissent des changements apportés aux locaux.

Des compartiments pour les biens personnels de chacun des enfants sont installés sous les lavabos de la salle de bain. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Un bain est disponible en plus de deux douches dans la salle de bain des unités Arc-en-ciel et Rivage. Pour les jeunes enfants, il s'agit d'une option appréciée. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Pour moderniser les lieux, la technicienne en bâtiment et chargée de projet construction pour le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Audrey Bergeron, a même dû faire approuver une nouvelle charte de couleurs. Les orange brulé, jaune moutarde et beige des années 70 ont fait place à des mélanges de turquoise, de bleu et de jaune. Un savant mélange de couleurs éclatantes et apaisantes, qui correspond mieux aux besoins d’un milieu de vie pour enfants.

C’était important que ce soit vivant, dynamique, et que ça puisse aider le jeune à évoluer dans ce milieu-là. Audrey Bergeron, technicienne en bâtiment et chargée de projet construction pour le CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Le nouveau bureau des éducateurs est vitré sur trois de ses façades. Il permet ainsi aux éducateurs d'assurer une surveillance des enfants peu importe où ils se trouvent dans l'unité. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Environ 25 éducateurs travaillent aux unités Arc-en-ciel et Rivage du centre jeunesse Val-du-Lac. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

La construction de ces locaux s’est faite en ayant en tête la sécurité de ces jeunes, qui peuvent être turbulents. Des murs plus résistants et des vis impossibles à retirer sans outils adaptés ne sont que quelques éléments pris en considération dans le chantier. La révision des plans a permis d’ajouter une chambre à chacune des deux unités.

Les chambres du pavillon Marion ont été complétement repeintes et refaites, permettant d'ajouter une chambre supplémentaire au dortoir. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Le chantier de plus de 9 mois a toutefois connu des difficultés. La pandémie et la présence d'amiante ans les murs a entraîné des retards dans les travaux.

Les jeunes du pavillon Marion, âgés de 6 à 12 ans, pourront profiter d'une toute nouvelle cuisine dans leurs unités entièrement rénovées. Les électroménagers seront livrés dans les prochains jours. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Les derniers éléments du décor et du mobilier seront livrés à temps pour le déménagement des enfants prévu le 21 janvier.