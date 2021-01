Des ambulanciers en renfort au CHSLD Cooke de Trois-Rivières

Des ambulanciers s’apprêtent à aller prêter main-forte au Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Cooke, aux prises avec une éclosion qui prend de l’ampleur.

L’information a été confirmée par la PDG adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), Nathalie Boisvert, et par les ambulanciers de la Coopérative.

Avec le contexte de la pénurie de main-d’œuvre et de la précarité au niveau de nos ressources humaines, on est en mesure, pour un certain nombre de gestes de pouvoir profiter de l’expertise des paramédics (sic) du territoire , explique Mme Boisvert.

En une dizaine de jours seulement, 33 résidents et 26 employés ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19. C’est donc pour épauler le personnel qui travaille dans cet établissement en nombre réduit que les ambulanciers iront donner un coup de main.

Les ambulanciers couvrent cinq quarts de travail au CHSLD Cooke et, dès mardi, quatre autres soutiendront les équipes au CHSLD Cloutier-du Rivage.

C’est la première fois que cette main-d’œuvre est mise à contribution en Mauricie. Au Centre-du-Québec, l’expérience avait été tentée dans le secteur d’Arthabaska.

Éclosion évitée à Louis-Denoncourt?

Un cas de COVID-19 a été détecté au CHSLD Louis-Denoncourt de Trois-Rivières. Un employé ayant effectué un stage au CHSLD Cooke et qui travaillait également au CHSLD Louis-Denoncourt, sans que le CIUSSS MCQ soit au courant, serait à l’origine de ce cas d’infection.

Un dépistage a été effectué au cours de la fin de semaine dans l’établissement, mais aucun autre cas n’aurait été décelé pour le moment.