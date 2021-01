Une nouvelle formation en hôtellerie et en restauration au Cégep de Saint-Félicien

Le Cégep de Saint-Félicien lance une nouvelle formation de gestion en hôtellerie et en restauration axée sur le développement durable. L’initiative est née d’une collaboration avec le Marché Wallberg et le Resto 3F de Dolbeau-Mistassini, où une partie de la formation est dispensée.

Une quinzaine d’étudiants ont débuté leur formation, lundi, en vue d’obtenir, à l’été 2020, une attestation d’études collégiales (AEC) en management de l’hôtellerie et de la restauration dans une perspective de développement durable.

On a lancé la formation au Cégep de Saint-Félicien pour répondre à un besoin, je dirais premièrement, dans le haut du lac. Au niveau de l’offre de restauration et d’hôtellerie, il faut justement toujours rehausser le niveau d’attraction. On veut vraiment rehausser l’offre étant donné tout le contexte actuel , explique le conseiller pédagogique au Service aux entreprises et aux collectivités du Cégep, Romain Théberge .

L’actuelle cohorte est composée d’étudiants provenant des quatre coins de la province. Six étudiants français sont également inscrits à cette nouvelle formation. Ils sont arrivés à Québec depuis quelque semaines et assisteront en présentiel aux cours à Dolbeau-Mistassini.

Près de la moitié de la formation qui vise à transmettre des compétences en supervision et en développement d’entreprise doit, selon la planification, se dérouler en milieu de travail. Les premiers cours prévus au cours des prochains mois seront suivis par des étudiants en classe et d’autres qui y assisteront à distance.

Les besoins ont changé. Avec la pandémie, on sait que l’offre dans l’hôtellerie et la restauration est chamboulée depuis une dizaine de mois. Le timing pour la formation est excellent , souligne Romain Théberge, qui est également responsable de la formation.

Développement durable

Le programme de 1425 heures permettra ultimement aux diplômés de superviser toutes les opérations quotidiennes des hôtels et des restaurants Le responsable croit que les cours inclus dans ce nouvel AEC s'inscrivent dans une perspective de développement durable à l'échelle mondiale.

Le Service aux entreprises et aux collectivités du Cégep de Saint-Félicien espère être en mesure de lancer une deuxième cohorte en janvier 2022. Le recrutement de participants pour cette autre cohorte a déjà débuté.

D'après le reportage d'Annie-Claude Brisson