Le directeur de la santé publique en Estrie, le Dr Alain Poirier, soutient qu'il faut remonter à plus de six semaines pour retrouver un taux aussi bas. Nous étions à 800, 900, puis 651 la semaine dernière. C'est une très belle nouvelle.

D'autres signes sont également encourageants, souligne-t-il. Tous les réseaux locaux de services (RLS) voient leur nombre de cas baisser, à l'exception de Coaticook, qui reste stable. De plus, le taux de gens testés qui reçoivent un diagnostic positif se situe à 5,5 %, alors qu'il se situait habituellement à 8,2 %

Un agrégat qui était en cours à Fleurimont est désormais fermé, et même si un décès reste toujours une triste nouvelle , un seul décès est survenu, ce qui est une tendance encourageante.

Il ne faut pas applaudir tout de suite. Pas du tout, parce que la situation est encore très sévère [...] Nos cas rebaissent. On espère maintenant que les courbes des autres impacts les plus sérieux vont aussi suivre à la baisse. Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Alain Poirier croit par ailleurs que le couvre-feu et le resserrement des règles ont eu l'effet escompté, et que cela augure bien pour les prochaines semaines.

Je ne suis pas devin. Mais d'avoir des résultats aussi rapidement sur le nombre de cas [...] Je suis assez optimiste, mais il m'est arrivé de me tromper avec mon optimisme.

Un taux élevé d'hospitalisation

Seul bémol : le nombre de lits occupés par des patients atteints de la COVID-19 est de 74 sur 79, ce qui est près de la pleine capacité. Quant aux lits de soins intensifs, 10 sont occupés sur 25.

Le CIUSSS a déjà ajouté cinq lits, la semaine dernière, pour les patients atteints de la maladie. Alain Poirier a par ailleurs rappelé que le CIUSSS se prépare à augmenter sa capacité de 50 %, pour répondre à une demande du ministère, même si pour l'instant, la commande formelle n'a pas été donnée.

Les gens se préparent et font des scénarios, comment on va disposer tout cela. Mais ces lits-là ne sont pas ouverts, vides, à attendre des malades , explique-t-il.

L'impact des retards de Pfizer

Les retards de livraison des vaccins Pfizer n'auront pas un impact significatif sur la vaccination, tempère Alain Poirier. Peut-être qu'on va ouvrir moins rapidement des plages de rendez-vous, mais pour l'instant, on gère bien en fonction de ce qu'on reçoit.

Il soutient que dès jeudi, tous les résidents et le personnel des CHSLD auront été vaccinés. Quant aux autres travailleurs de la santé, 6000 sur les 20 000 du réseau ont déjà reçu leur vaccin.

Alain Poirier n'a toutefois pas voulu mentionner si ce retard allait avoir un impact sur l'injection de la deuxième dose, prévue trois mois après la première inoculation. Il soutient que la priorité reste la vaccination du plus grand nombre de gens possible.

Si le fabricant a des directives, que les gouvernements s'entendent, et qu'on a suffisamment de doses, et que les plus à risque sont protégés, on donnera une deuxième dose après 90 jours. Mais pour l'instant, cet enjeu-là est très facile à calculer mathématiquement. Vaut mieux protéger le plus de gens à risque possible.