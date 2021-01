Un centre de simulations en soins de santé de 2,3 M$ inauguré au Cégep de Chicoutimi

Plus que jamais, dans le contexte de la période que nous vivons, il est essentiel de pouvoir miser sur les meilleurs outils pour accompagner nos enseignants qui préparent ceux qui viendront prendre la relève dans le domaine de la santé , a mentionné, par voie de communiqué, le directeur général du Cégep de Chicoutimi, André Gobeil.

Situé au troisième étage de l’aile C, le CISSCentre interdisciplinaire de simulations en santé comprend trois salles de simulations équipées de mannequins informatisés et technologiques, dont une femme enceinte et un enfant.

L’ouverture du CISSCentre interdisciplinaire de simulations en santé nous permettra d’aller beaucoup plus loin au niveau de l’interdisciplinarité, ce qui implique que les étudiants des différents programmes d’études du domaine de la santé pourront apprendre à travailler ensemble, comme ils le feront une fois sur le marché du travail , a poursuivi André Gobeil.

Ce cégep compte sept programmes d’études liés au domaine de la santé.