Un policier de York plaide non coupable à des accusations de corruption

Le policier de 46 ans fait face à des accusations d'abus de confiance, de vol et de tentative de vol et de trafic de substances illicites et de possession d'une arme dans le but de commettre un crime.

Les faits reprochés seraient survenus de juillet à octobre 2018 à Markham et dans plusieurs autres municipalités de la région de York. Richard Senior a été arrêté le 9 octobre 2018 à la suite de l'opération TADEU.

À lire aussi : Deux policiers accusés après une enquête pour corruption

Dans son réquisitoire, la Couronne accuse l'agent Senior d'avoir vendu de la cocaïne et des stéroïdes, d'avoir tenté de voler de la drogue avec une arme à feu et d'avoir divulgué des informations confidentielles de la police.

L'un des procureurs, Peter Scrutton, a présenté en matinée la déclaration commune des faits que la défense ne conteste pas dans ce procès, comme les dates de naissance de l'accusé, les intervenants dans ce procès et leur lien avec l'accusé, les dates d'arrestation et de perquisition.

Interdit de publication

La juge Vanessa Christie a par ailleurs décidé que deux agents infiltrés pourront témoigner de façon anonyme après avoir entendu les parties à ce sujet.

Seul l'audio de leur témoignage sera disponible pour les membres des médias pour éviter qu'ils ne soient identifiés.

La Couronne avait également proposé de laisser les deux témoins témoigner avec un masque pour qu'ils soient reconnaissables, mais la défense craignait que cette façon de faire l'empêcherait d'analyser les rictus du visage et les émotions des deux témoins lors des contre-interrogatoires.

Le procureur Peter Scrutton a également représenté la Couronne au procès de l'agent Michael Theriault dans l'affaire Dafonte Miller. Photo : Radio-Canada / Paul Smith

Dans sa décision, la magistrate estime que l'identification des deux agents pourrait en effet mettre leur vie en danger et celle des membres de leur famille. Les deux policiers avaient manifesté leurs inquiétudes en novembre, lorsqu'il a été décidé que le procès serait instruit de façon virtuelle.

Elle acquiesce ainsi à la demande du procureur Scrutton qui avait ajouté que l'investigation est toujours en cours et que les deux agents pourraient être reconnus dans d'autres tâches qui les obligent à demeurer anonymes dans leur travail.

La juge affirme que la bonne administration de la justice et la sécurité des deux agents l'emportent sur les principes de la liberté de presse et des tribunaux ouverts et transparents.

Elle conclut que le droit de l'accusé à un procès juste et impartial est ainsi préservé comme le demandait la défense.

Richard Senior est suspendu avec salaire en attendant l'issue du procès.

Plus de détails à venir