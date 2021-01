L'Ontario ouvre un hôpital consacré à la COVID-19

L'Hôpital Cortellucci de Vaughan, qui doit ouvrir ses portes le 7 février, sera consacré temporairement à la pandémie et accueillera des patients d'autres hôpitaux de la région de Toronto qui débordent actuellement.

L'Hôpital comptera 35 lits de soins intensifs et 150 lits de médecine générale.

L'Ontario a actuellement 1571 hospitalisations liées à la COVID-19, y compris un nombre record, depuis le début de la pandémie, de plus de 300 patients sous respirateur.

Nombre d'hôpitaux torontois doivent déjà transférer des patients ailleurs, faute de lits, entre autres à Kingston, indique la ministre de la Santé, Christine Elliott.

L'Hôpital Cortellucci est le premier nouveau centre hospitalier (qui ne remplace pas un autre établissement désuet) à être construit en Ontario en 30 ans.

Cette nouvelle capacité nette sera essentielle jusqu'à ce que nous soyons en mesure d'administrer des vaccins à grande échelle dans toute la province. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Ainsi, jusqu'à nouvel ordre, l'urgence du nouvel hôpital ne sera pas ouvert au grand public.

Une fois que les pressions [liées à la COVID-19] se seront stabilisées, le nouvel hôpital fournira des soins et des services aux patients de l'ouest de la région de York comme il était prévu à l'origine, dont des services d'urgence et de chirurgie moderne, des services d''imagerie diagnostique avancées, des lits de soins intensifs, des services de médecine, d'accouchement, de pédiatrie et de santé mentale, ainsi que le centre de traitement des accidents vasculaires cérébraux du district de la région de York , précise la province dans un communiqué.

Le gouvernement Ford annonce aussi lundi du financement pour l'ajout de 500 lits aux soins intensifs dans les hôpitaux des régions les plus touchées par la COVID-19. La province n'a pas précisé à quelle date ces lits seront disponibles.

Plus de détails à venir...