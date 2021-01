Une femme arrêtée à la suite de la découverte du corps d'un bébé à Gatineau

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a ouvert une enquête et a procédé à une arrestation à la suite de la découverte du corps inanimé d'un bébé dans un appartement de Gatineau samedi.

Selon la police de Gatineau, il s’agit d’une mort suspecte.

Karoline Berger, 26 ans, a été arrêtée et a comparu à la Cour du Québec dimanche. Elle fait face à un chef d’accusation pour avoir commis un outrage, une indécence ou une indignité envers le cadavre d'un nouveau-né.

Selon la Couronne, la femme fait aussi face à des accusations d'entrave, de voie de faits contre des policiers et d'avoir désarmé un policier.

C’est vers 23h samedi que les policiers ont répondu à un appel dans un édifice à logements de la rue des Étudiants, dans le secteur de Hull.

Une fois sur place, les policiers ont alors pu constater qu'il s'agissait d'une mort évidente et qu'aucune manœuvre de réanimation n'était possible , écrit l’agente du SPVGService de police de la Ville de Gatineau Renée-Anne St-Amant dans un communiqué.

Un périmètre a été établi au 15, rue des Étudiants et est toujours en vigueur lundi. Le Service de l'identité judiciaire ainsi que les enquêteurs du SPVGService de police de la Ville de Gatineau ont été dépêchés sur les lieux dans le cadre de l’enquête.

Une autopsie sera pratiquée sur le corps du bébé au Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal lundi.

Un plaignant a été conduit au poste de police afin de soumettre sa déposition, confirme le SPVGService de police de la Ville de Gatineau . Une aide psychologique a été offerte au plaignant, mais aussi aux policiers impliqués dans l'événement.

La police invite toute personne ayant des informations sur cette affaire à contacter la ligne info au 819-243-INFO (4636), option 5.