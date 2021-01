Une page du site web d'extrême droite Parler de retour en ligne

Bonjour, le monde, cette chose est-elle allumée? C’est le message de John Matze qu’on peut lire sur l’unique page web offerte sur le site parler.com.

Le site web parler.com n'affiche plus un message d'erreur depuis dimanche. Photo : Parler.com

Sous cette publication, la mention technical difficulties (problèmes techniques) précède des précisions du fondateur : Il semble que ce soit le bon moment pour vous rappeler à tous et à toutes – autant les adeptes que ceux et celles qui nous détestent – pourquoi nous avons lancé cette plateforme. Nous pensons que la vie privée est primordiale et que la liberté d'expression est essentielle, en particulier sur les réseaux sociaux.

Notre objectif a toujours été de fournir une place publique non partisane où les individus peuvent à la fois jouir et exercer leurs droits. Nous résoudrons tous les problèmes qui se présenteront à nous et nous prévoyons de vous accueillir à nouveau bientôt. Nous ne laisserons pas le discours civil périr. John Matze

C’est la première fois que le réseau social donne signe de vie en ligne depuis qu’Amazon Web Services (AWS), qui hébergeait Parler, a débranché ses serveurs le 10 janvier dernier.

Cette mesure, qui s’ajoute au retrait de l’application des magasins App Store et Google Play, laissait présager un coup fatal à la plateforme. Celle-ci a été pointée du doigt pour avoir fermé les yeux sur l’organisation de l’insurrection au Capitole du 6 janvier.

La semaine dernière, le domaine parler.com a été transféré à Epik, qui a également comme client le réseau social d’extrême droite Gab. Toutefois, John Matze demeure discret sur le nom du nouvel hébergeur de la plateforme.

Le fondateur de Parler, qui a intenté un recours judiciaire contre Amazon la semaine dernière, a indiqué en entrevue à Fox News vendredi avoir récupéré les données de son réseau social et avoir bon espoir que ce dernier sera de retour en ligne d’ici la fin janvier.