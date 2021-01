L’acteur Jean-Pierre Bacri meurt à l’âge de 69 ans

Lundi, l’acteur, auteur et scénariste français Jean-Pierre Bacri a succombé à un cancer à l’âge de 69 ans.

Plusieurs fois lauréat aux César et aux prix Molière, qui récompensent le meilleur du théâtre français, il était notamment connu pour les rôles d’hommes bougons et bourrus au grand cœur qu’il avait interprétés.

Jean-Pierre Bacri avait notamment joué dans les films Le sens de la fête, Place Vendôme, Didier ainsi que dans la comédie Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, dont il a assuré la narration.

De 1987 à 2012, il a partagé la vie de la comédienne, scénariste et réalisatrice Agnès Jaoui. Ensemble, ils ont écrit et interprété les pièces Cuisine et dépendances ainsi qu’Un air de famille, qui ont été toutes deux adaptées au cinéma.

Ils ont également écrit des films d’Alain Resnais tels que Smoking/No Smoking et On connaît la chanson, dans lequel ils ont aussi joué.

En 2000, Jean-Pierre Bacri a aussi tenu un des rôles principaux du film Le goût des autres d’Agnès Jaoui.