COVID-19 : l'Alberta à court de vaccins

Nous sommes à court de doses de vaccins. Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta

Il a assuré que les personnes qui attendaient leur deuxième dose de vaccin seront vaccinées.

Cependant, les vaccinations des personnes de plus de 75 ans et des membres des Premières Nations et les Métis de plus de 65 ans, qui devaient commencer cette semaine, devront être replanifiés.

Jason Kenney a annoncé lundi matin dans un tweet que la première dose du vaccin contre la COVID-19 avait été administrée aux résidents des établissements de soins de longue durée et aux membres du personnel de ces établissements dans toutes les régions de l'Alberta.

« Cela signifie que près de 25 000 vaccins ont été administrés à certains des personnes les plus vulnérables et environ 24 000, au personnel », écrit Jason Kenney.

La décision de la pharmaceutique Pfizer de réduire d’environ 50 % la livraison de vaccins au Canada au cours des prochaines semaines met en péril les plans de vaccination de la province, qui attend de voir quel sera le nombre de nouvelles doses livrées dans les prochains jours.

Selon Jason Kenney, l’Alberta serait prête à administrer jusqu’à 50 000 doses du vaccin contre la COVID-19 par semaine, d’ici la fin du mois janvier, si les retards des livraisons du vaccin ne viennent pas entraver le rythme des vaccinations. La province a administré presque 90 000 doses jusqu'à présent.

Le 16 janvier, 85 935 doses du vaccin Pfizer-BioNTech avaient été administrées en Alberta.