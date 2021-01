Retour à l'école : la motivation sera-t-elle au rendez-vous?

Des milliers d'étudiants ont repris les cours ce matin dans les écoles secondaires et les cégeps du Québec. Les plus chanceux pourront aller à l'école, parfois un jour sur deux, alors que d'autres n'ont pas mis les pieds dans une salle de cours depuis bientôt un an. Comment demeurer motivé dans un tel contexte?

Oui on a certaines inquiétudes concernant la motivation et la persévérance de nos élèves. En zone rouge, les élèves du secondaire vivent une journée sur deux en alternance, donc oui ça a des impacts sur leur motivation et leur persévérance , reconnaissait lundi matin sur les ondes d'ICI RDI Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directeurs et directrices d'établissement d'enseignement.

Conscients des enjeux que posent les congés prolongés, les cours à distance et l'absence de suivi personnalisé pour les élèves en difficulté, le personnel scolaire et les directions ont travaillé très fort , selon M. Prévost, pour assurer un retour sécuritaire aux élèves, mais aussi pour favoriser leurs conditions d'apprentissage dans la mesure du possible.

Mais force est d'avouer que rien ne remplace la présence à l'école. On est comme tout le monde, on voit la situation au Québec, on voit la pression sur le réseau de la santé, on n'est pas insensibles à ça, mais la présence des élèves à l'école est un facteur important pour leur réussite , plaide Nicolas Prévost.

Il n'y a rien comme la présence et avoir son enseignant direct devant soi pour donner un coup de main. Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directeurs et directrices d'établissement d'enseignement

Mais la réussite scolaire n'est pas tout. La socialisation que procure l'école est aussi très importante pour assurer le développement de ces dizaines de milliers d'adolescents en plein éveil intellectuel et identitaire. Bien qu'il ne soit pas académique à proprement parler, cet aspect est aussi étroitement lié à leur réussite et leur persévérance à l'école.

Au-delà de leur réussite et des résultats scolaires, la socialisation, le fait de revoir ses amis, d'avoir un milieu social vivant et présent ça a aussi beaucoup d'impact sur leur santé mentale , explique Niolas Prévost.

Après bientôt 11 mois de pandémie, les écoles attendent avec impatience la mise en oeuvre du programme de mentorat annoncé le 8 janvier par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Mais bien des choses restent à régler avant que des étudiants aient une première rencontre avec leur mentor.

On attend présentement certaines clarifications pour le tutorat à l'école. Ce sera donné par qui? Où? Est-ce qu'on pourra le faire en présentiel? Est-ce que ça devra être à distance? Il nous reste certaines choses à ficeler , admet le président de la Fédération québécoise des directeurs et directrices d'établissement d'enseignement.

Les abandons de cours se multiplient dans les cégeps

Dans les cégeps où on reprend aussi les cours, la vaste majorité des étudiants devront continuer de suivre tous leurs cours à distance, comme ils le font depuis bientôt un an.

Des milliers d'entre eux qui ont fait leur entrée au cégep à l'automne n'ont même jamais mis les pieds sur leur campus ou dans une salle de classe.

De mon côté, ce qui est le plus difficile c'est la concentration. Essayer de balancer les cours tout en restant à la maison. Ce n'est pas facile , a confié Deka Ibrahim, étudiante en sciences de la nature au cégep de Sorel-Tracy, sur les ondes de l'Émission Tout un matin.

Bien qu'ils soient à toute fin pratique des adultes, les cours à distance et l'absence complète d'un lieu physique pour étudier, échanger et socialiser pèse lourd sur leur réussite, leur motivation, mais aussi leur santé mentale.

Est-ce que certains parlent d'abandon? Oui c'est sûr, j'en ai entendu, surtout ceux qui ont commencé la session passée. C'est déjà difficile pour ceux qui font la transition secondaire cégep , confirme Mme Ibrahim.

À vrai dire, les taux d'abandon de cours ont explosé dans plusieurs établissements collégiaux du Québec la session dernière.

Au Cégep de Sherbrooke, par exemple, plus de 1800 étudiants ont réclamé un abandon de cours sans échec la session dernière alors qu'ils n'ont été que 167 à le faire à l'automne 2019. C'est presque 11 fois plus d'étudiants que l'année précédente.

L'acronyme IN [incomplet permanent] apparaîtra donc sur leur relevé de notes, sans affecter leur cote R cependant. Cette mention permet d’indiquer que le cours n’a pas pu être complété en raison d’une situation considérée en dehors du contrôle de l’étudiant.

Au total, 3400 demandes d’incomplet permanent ont été formulées la session dernière, soit un peu plus de 10 % de toutes les inscriptions au Cégep de Sherbrooke lors de cette période.

Malgré les promesses répétées du premier ministre Legault de trouver une façon de les ramener éventuellement sur les campus et les 20 millions de dollars promis par Québec pour la santé mentale des étudiants, beaucoup ont l'impression d’avoir carrément été oubliés, voire sacrifiés, par leur gouvernement dans cette crise.

Oui, effectivement, on se sent pas mal oubliés.[...] Il faut nous amener davantage sur les campus, croit Deka Ibrahim. Si la santé psychologique est détériorée, c'est difficile d'avancer dans ses études.

Depuis l'automne dernier, les consultations pour des problèmes de santé mentale ont augmenté chez les étudiants de cégep.

Une étude réalisée au printemps dernier auprès d’environ 1500 étudiants d’une dizaine de cégeps par le Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage de la Faculté d’éducation de l’Université Laval a d'ailleurs montré que 20 à 30 % des étudiantes et étudiants collégiaux consomment davantage d’alcool et de drogues depuis le début de la crise sanitaire.

Selon plusieurs experts, l'absence de socialisation et l'isolement amplifient les difficultés que vivent les étudiants. En faisant augmenter les inquiétudes et l’anxiété, l'isolement accélère en quelque sorte des problématiques qui étaient autrefois latentes chez ces individus.