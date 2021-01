Le CP restreint certains accès aux motoneigistes à Sherbrooke

Les motoneigistes et les quadistes qui circulent dans Rock Forest ne peuvent désormais plus longer la voie ferrée du Canadien Pacifique (CP), ou la traverser près du chemin Saint-Roch. Une situation que déplore le club de motoneige Harfangs de l'Estrie.

Le vice-président du club, Marc Lachance, explique que certains motoneigistes empiètent sur la voie ferrée à cet endroit, ce qui déclenchent parfois les capteurs de la compagnie. Ils activent du même coup les lumières ou les barrières, ce qui peut causer des accidents.

On a essayé de barrer le sentier et de demander aux gens de ne pas circuler de ce côté-là de la voie ferrée. Malheureusement, à plusieurs reprises il y a des alarmes qui se sont déclenchées, alors le CP a décidé de retirer les droits de circuler , se désole Marc Lachance.

Des conséquences pour les motoneigistes

Le club de motoneigistes soutient que la perte des droits de circulation sur ce tronçon majeur vient limiter les déplacements à Rock Forest.

Après avoir travaillé pendant plusieurs années pour trouver des accès dans ce secteur, Marc Lachance déplore cette décision du CP, et estime qu'elle ramène les motoneigistes à la case de départ . Le club entend poursuivre le dialogue avec la compagnie ferroviaire dans l'espoir de trouver une entente.

Par ailleurs, ce dossier pourrait prendre une envergure provinciale, selon Marc Lachance, puisque les motoneigistes d'autres municipalités, dont Farnham et Magog, seraient aussi sur le point de perdre certains accès en bordure des voies ferrées.

Les fédérations de motoneige et de quad vont devoir s'en mêler et les gouvernements aussi, parce que si on enlève tous ces droits de circuler, il va y avoir énormément de connexions qui vont se perdre , s'inquiète Marc Lachance.

La sécurité avant tout, soutient CP

De son côté, CP soutient que cette décision ne vise qu'à assurer la sécurité de tous.

La propriété du CP est une propriété privée. Accéder à la propriété du CP s'agit d'une intrusion. Il est à la fois interdit par la loi et extrêmement dangereux de marcher, de conduire, de faire du vélo ou de la motoneige sur ou le long de la voie ferrée. Stacy Patenaude, Gestionnaire, Affaires gouvernementales et communications, Québec CP

CP explique qu'une emprise de 50 pieds (environ 15 mètres) à partir du centre de la voie extérieure est nécessaire de chaque côté du rail pour permettre des opérations ferroviaires sécuritaires. Il rappelle qu'il est interdit aux véhicules de circuler sur cette emprise.

Avec les informations de Christine Bureau