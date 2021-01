COVID-19 : 2578 nouveaux cas en Ontario

L'Ontario recense son plus faible nombre de nouveaux cas de coronavirus depuis le 1er janvier.

Des 2578 nouvelles infections confirmées lundi, 815 sont à Toronto, alors que la région de Peel en compte 507.

Parmi les autres régions les plus touchées, on trouve : York (+151), Niagara (+151) et Hamilton (+121).

Seulement un peu plus de 40 300 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures. L'objectif provincial est d'avoir au moins 50 000 tests par jour.

Plus de détails à venir