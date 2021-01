Au Qatar, le judoka septilien Étienne Briand n'a pas été déstabilisé par la pandémie

Lors de sa participation au Tournoi des maîtres, du 11 au 13 janvier, Étienne Briand a remporté un combat et en a perdu un autre.

L’athlète de 27 ans a eu le dessus sur le Portoricain Adrian Gandia avant d’être défait en prolongation face au Bulgare Ivaylo Ivanov, éventuel médaillé de bronze.

En entrevue à l’émission Bonjour la Côte, Étienne Briand a expliqué que les efforts déployés dans ses derniers mois d’entraînement ont porté leurs fruits lors de cette compétition.

Depuis cet été, ce sont des entraînements quasi quotidiens et même parfois deux fois par jour au centre national.

Étienne Briand ajoute que la pandémie n’a pas eu énormément d’impact sur sa routine. La seule différence, explique-t-il, c’est le concept de bulle. On s’entraîne toujours avec les mêmes personnes, mais autrement, ça ressemble à ce qu’on faisait avant.

Le judoka raconte que son retour à la compétition s’est fait dans un contexte sanitaire très strict. Au Qatar, les athlètes ne pouvaient sortir de leur chambre d’hôtel que pour leurs combats. Ils aussi dû subir plusieurs tests de dépistage de la COVID-19.

On était très limité dans nos déplacements. On devait faire un test avant de partir et d’autres tests sur place aussi.

Étienne Briand