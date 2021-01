Ottawa va continuer de défendre le projet Keystone XL

Selon nos informations, M. Biden compte annuler le décret présidentiel autorisant l'oléoduc à traverser la frontière dès le premier jour de son mandat, mercredi, tel qu'il s'y était engagé en campagne électorale.

Ottawa continue de soutenir le projet Keystone XL et les retombées positives que cela aura pour le Canada et les États-Unis , a commenté l’ambassadrice Kirsten Hillman dans une déclaration envoyée à CBC.

Cette infrastructure va transporter de façon sécuritaire du pétrole brut canadien produit en vertu de l’un des cadres environnemental et climatique les plus solides du monde et va renforcer la relation énergétique vitale entre le Canada et les États-Unis.

L’ambassadrice canadienne fait également valoir que le projet Keystone, qui doit permettre de transporter plus de pétrole des raffineries de Hardisty, en Alberta, vers des raffineries du Texas, a beaucoup changé au fil des années.

Elle argue notamment que les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’un baril de pétrole extrait de sables bitumineux ont diminué de 31 % depuis 2000, et que d’autres progrès à venir vont permettre de les réduire encore davantage.

En vert, le tracé du pipeline Keystone XL, qui relierait l'Alberta au golfe du Mexique, et en gris, le tracé du pipeline existant. Photo : Radio-Canada

L’ambassadrice Hillman rappelle en outre que le projet Keystone KL est compatible avec le plan climatique renforcé du gouvernement Trudeau, et souligne les nouveaux objectifs de réduction de GES.

Elle brandit enfin un argumentaire économique, en plaidant que le pétrole que transporterait le nouvel oléoduc créerait des milliers de bons emplois syndiqués des deux côtés de la frontière alors que la reprise économique est une priorité, et contribuerait à accroître la sécurité énergétique et la compétitivité des États-Unis.

Kirsten Hillman indique en outre qu’elle continuera, de concert avec le gouvernement albertain, à faire des représentations auprès des élus américains et d’autres parties prenantes à ce projet afin qu’ils comprennent les faits entourant la production d’énergie au Canada .

Cette photo fournie par TC Energy, l'exploitant de l'oléoduc, montre des travailleurs installant une portion de l'oléoduc, le 13 avril 2020, au nord de Glasgow, au Montana. Photo : La Presse canadienne / AP/TC Energy

Le premier ministre albertain, Jason Kenney, a indiqué hier sur Twitter qu’il est très préoccupé par le possible arrêt du projet.

Cela entraînerait des pertes d’emplois des deux côtés de la frontière, affaiblirait les relations entre les États-Unis et le Canada en plus de compromettre la sécurité des États-Unis en rendant le pays plus dépendant des importations de pétrole de l’OPEP , a-t-il fait valoir.

Bien que les commentaires de l’ambassadrice Hillman constituent de facto une position officielle du gouvernement canadien, le premier ministre Justin Trudeau et les principaux membres de son gouvernement n’ont pas encore réagi à la possible mise au rancart du projet Keystone XL.