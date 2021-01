Le masque chirurgical au coeur de la rentrée dans les écoles secondaires du Québec

C'était la rentrée en classe pour une partie des 1715 élèves de l'École secondaire Roger-Comtois, à Québec, lundi matin. Ceux de 3e, 4e et 5e secondaire devront plutôt attendre à mardi avant de fouler le plancher de l'école, car ils seront en présentiel une journée sur deux.

À leur arrivée lundi matin, les élèves en 1re et 2e secondaire ont trouvé dans leur classe une boîte identifiée à leurs noms avec une cinquantaine de masques chirurgicaux. Ce sera leur petit inventaire , assure la directrice de l'école, Laurie L’Hérault.

Jusqu'ici, le masque chirurgical n'était pas requis.

Ce qui est recommandé, c'est que les élèves le changent deux fois par jour. Qu'ils arrivent le matin avec un masque de procédure et qu'après le repas ils puissent le changer Laurie L’Hérault, directrice de l'École secondaire Roger-Comtois

À raison de deux masques par jour, les étudiants en 1re et 2e secondaire devraient ainsi en avoir jusqu'au 19 février.

Les étudiants en 3e, 4e et 5e en auront jusqu'au mois d'avril puisqu'ils suivent des cours à la maison plusieurs jours par semaine.

Un message à l'interphone doit être diffusé lundi pour expliquer la nouvelle procédure aux jeunes. On veut leur expliquer qu'il est plus efficace et on veut leur montrer comment le porter , ajoute la directrice.

Socialisation

La directrice ne cachait pas son enthousiasme à l'idée du retour des élèves, particulièrement pour leur besoin de socialisation. Les derniers mois ont été difficiles autant pour les enseignants que pour les élèves, selon elle.

Au secondaire, la socialisation, c'est très très très important. Juste de voir les amis, de retourner dans leur groupe-classe, de voir leurs enseignants, les étudiants sont contents Laurie L’Hérault, directrice de l'École secondaire Roger-Comtois

Le fait qu'ils reviennent, c'est une excellente nouvelle , conclut la directrice.

Plus de détails à venir

Avec des informations de Hadi Hassin