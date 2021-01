Cuisiner avec les oranges

On s’entend, l’orange ne pousse pas au Québec. Pourtant, plusieurs ne se passeraient pas de leur jus d’orange matinal… Il y a des aliments comme celui-là qui conservent une place dans notre panier malgré notre désir d’acheter plus local. Ma ligne: si ça pousse au Québec, j’achète québécois. Pas question que les fraises de la Californie, les pommes de la Nouvelle-Zélande ou les tomates du Mexique entrent dans ma maison. C’est non. Je fais de la discrimination positive et assumée! :-) Et pour le reste, je fais une petite place aux fruits d’ailleurs, pour varier le menu de ma famille pendant la saison froide. Ça fait un bien fou à la routine. Je me permets donc des citrons, des oranges, des mangues ou des ananas de temps en temps pendant l’hiver. Et aussitôt le retour des fruits locaux de saison, je délaisse les fruits d’ailleurs. Ça se fait tout naturellement.