Un ado égaré reçoit les éloges des secouristes pour s'être abrité sous la neige

Les équipes de recherche et de sauvetage de la région de Cariboo, en Colombie-Britannique, félicitent un jeune homme de 17 ans pour avoir creusé un abri dans la neige lui permettant de rester au chaud après s'être perdu en motoneige samedi.

Le motoneigiste était accompagné de trois membres de sa famille lorsqu’il s'est égaré dans une zone escarpée près de 100 Mile House. Il était alors près de 16 h.

Lorsqu’il s’est rendu compte qu’il ne pourrait pas en sortir, le jeune homme a stationné son engin dans un espace dégagé et visible, puis il a creusé une grotte dans la neige. Il y est resté avec de l’eau et de la nourriture jusqu’à l'arrivée des secouristes.

Ces gestes étaient matures , vante la responsable des équipes de recherche et de sauvetage de la région, Val Severin. Il n'a pas paniqué et n’a pas perdu la tête. Il a compris ce qu'il fallait faire.

Sa chaleur corporelle l’a gardé au chaud et à l'aise. Il avait de la nourriture et de l'eau et il était prêt pour la nuit.

La famille et d’autres motoneigistes ont cherché le jeune homme pendant quelques heures avant de demander du renfort auprès des services de recherche et sauvetage à l’aide d’un système de GPS.

L'adolescent a été retrouvé vers 22 h 30 et réuni avec sa famille aux alentours de minuit.

Il était assez calme et très, très reconnaissant, dit Mme Severin. Il ne pouvait pas arrêter de nous remercier.

Avec les informations de Chad Pawson