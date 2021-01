Retards de livraison du vaccin de Pfizer : des impacts la semaine prochaine au CIUSSS MCQ

La PDGprésident-directeur général adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ( CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ), Nathalie Boisvert, a déclaré au micro de Toujours le matin que les impacts de cette annonce vont se préciser dans les prochaines heures.

La prise de rendez-vous pour la vaccination des travailleurs de la santé a notamment été suspendue pour le moment.

Plus du quart des travailleurs de la santé vaccinés à ce jour En date de lundi matin, 6000 travailleurs ont déjà reçu le vaccin. 3000 autres devraient être vaccinés cette semaine. L’organisation du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec compte 20 000 travailleurs de la santé.

En Mauricie et au Centre-du-Québec, le nombre de doses de vaccin livrées passera de 46 000 à 41 000 pour la semaine du 25 janvier. La baisse sera encore plus marquée lors de la semaine du 1er février, alors que seulement 8000 doses seront livrées dans la région.

La vaccination dans les CHSLD bat son plein

La campagne de vaccination contre la COVID-19 dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Mauricie et du Centre-du-Québec devrait bientôt franchir le cap des 1800 résidents vaccinés.

Ce seuil devrait être atteint mardi, a confirmé Nathalie Boisvert, au micro de Toujours le matin.

Dimanche, les équipes de vaccination du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ont visité six CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . En date de dimanche soir, 1290 résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée régionaux avaient reçu une dose de vaccin contre la COVID-19.

Le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec doit évaluer dans les prochains jours la situation des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Cooke et Frederick-George-Heriot, respectivement à Trois-Rivières et Drummondville, où des éclosions de COVID-19 sont en cours.

Des doses de vaccin ont été réservées pour les résidents de ces établissements, a indiqué Nathalie Boisvert, qui a ajouté que le CIUSSS devait attendre que les éclosions soient contrôlées avant d’y reprendre la vaccination.