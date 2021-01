Les mesures sanitaires favorables aux enfants à la santé fragile

Pour certains enfants qui vivent avec un système immunitaire plus fragile, cette saison est un véritable cadeau.

C'est le cas du petit Gabriel Thibodeau, atteint du syndrome de Shwachman-Diamond, une insuffisance de moelle pancréatique qui attaque notamment ses poumons.

Il y a des hivers où Gabriel peut avoir six pneumonies avec oxygène à l'hôpital avec 10 otites dans cet hiver-là. Depuis le mois de mars, à partir du confinement il a arrêté d'être malade. Amélie Desharnais, mère de Gabriel

En plus de voir diminuer significativement ses absences à l'école, Gabriel constate qu'il a plus d'énergie pour faire du sport.

J'aime ça faire du sport, même à l'école j'en fais. Ça me permet de me changer les idées avec la COVID et de ne pas manquer d'école , se réjouit Gabriel.

Sa mère est agréablement surprise de la santé de son fils et se réjouit de le voir profiter des joies de l'hiver.

Gabriel est toujours bien, donc il n'a pas besoin de rester à la maison se reposer, il est top shape , affirme Amélie Desharnais.

L'intégration au secondaire a d'ailleurs été plus facile pour lui. Sans la pandémie, Gabriel aurait été sans doute le seul élève à porter le masque dans les classes.

Moins de virus respiratoires en circulation

Les enfants malades, comme Gabriel, sont nombreux à jouir d'une saison de répit, puisque moins de virus respiratoires seraient actifs cette saison.

Le virus respiratoire syncytial et l'influenza qui sont vraiment à une activité très très basse contrairement à d'habitude pour un mois de janvier où d'habitude les hôpitaux sont remplis d'enfants qui peuvent avoir une maladie qui s'appelle la bronchiolite qui est causée par le RSV puis des pneumonies causées par l'influenza , décrit le pédiatre Jean-Sébastien Tremblay-Roy.

Certains parents de bambins aux prises avec des difficultés respiratoires sont d'ailleurs beaucoup moins inquiets de les envoyer à la garderie.

C'est super rassurant de savoir que les mesures sanitaires sont respectées. Puis le fait que justement il y ait moins de virus ou de petits virus en circulation, c'est un poids de moins sur les épaules des parents, à mon humble avis , se réjouit Valérie Laliberté.

Ces parents espèrent d'ailleurs que certaines mesures sanitaires resteront dans la routine des gens pour garantir à leurs enfants la santé et un peu plus de liberté.

D'après le reportage de Pierrick Pichette