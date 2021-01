Trois décès à la maison de retraite Amberwood Suites à Sudbury

Au moins 35 cas de COVID-19 ont été associés  (Nouvelle fenêtre) à l'éclosion déclarée au début du mois de janvier, dont 32 parmi les résidents. Certains ont été transportés à l'hôpital Horizon Santé-Nord.

Le maire Brian Bigger a offert ses plus sincères condoléances aux membres de la famille et aux amis des personnes qui ont tragiquement perdu la vie à cause de la COVID-19 par voie de communiqué dimanche, qualifiant la situation dans la maison de retraite d' extrêmement triste .

Le NPD demande à Doug Ford une surveillance gouvernementale immédiate à la maison de retraite.

Cinq décès ont été signalés depuis le début de la pandémie dans le district de Sudbury et de Manitoulin.

Trois des cinq décès liés à la COVID-19 à Sudbury sont survenus à la maison de retraite Amberwood Suites. Photo : Google Maps

Deux nouvelles éclosions

La santé publique annonce également deux nouvelles éclosions de COVID-19 au Elizabeth Center et à Extendicare Falconbridge.

Dans les deux cas, l'éclosion survient après qu'un membre du personnel eut reçu un test positif au coronavirus. Pour le moment, aucun résident n’a obtenu de résultat positif à un test de dépistage relativement à ces éclosions, selon la santé publique.