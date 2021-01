GM : vote syndical sur l'assemblage de véhicules électriques en Ontario

Les syndiqués ont voté en ligne dimanche sur le projet de transformation de l'usine CAMI située à Ingersoll, en Ontario, à quelques kilomètres à l'est de London.

L'usine, qui assemblait des VUS jusqu'à maintenant, fabriquerait dorénavant des camions commerciaux de livraison à propulsion électrique.

Selon le gouvernement ontarien, il s'agirait de la première usine du genre au Canada.

Unifor signale que si le projet est approuvé par les syndiqués, l'industrie automobile ontarienne, qui a essuyé plusieurs mauvaises nouvelles au cours des dernières années, pourrait avoir un nouveau souffle.

Les grands constructeurs américains ont déplacé par le passé certaines de leurs activités ontariennes vers les États-Unis et le Mexique et de nombreux emplois ont été abolis.

On ignore encore à quelle heure les résultats du vote des syndiqués d'Unifor sera connu, lundi.