Les traversées entre Matane et la Côte-Nord à nouveau annulées

Environnement Canada a publié un avertissement de coups de vent pour la portion de l'estuaire située entre la Pointe-à-Michel, près de Pessamit, et Pointe-des-Monts, près de Godbout. Des vents entre 45 et 65 km/h et des vagues de deux mètres y sont attendus.

Des vagues de trois à quatre mètres sont d’ailleurs prévues dans le secteur à l'est de Pointe-des-Monts, dans le golfe du Saint-Laurent.

La Société des traversiers du Québec (STQ) a également annulé ses traversées entre Matane et la Côte-Nord, dimanche, en raison des conditions météo défavorables.