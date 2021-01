Écoles ouvertes en phase rouge : mécontentement chez les enseignants

Cette décision inattendue du gouvernement en aucun temps n’a reçu l’appui de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, ni de l’ AEFNBAssociation des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick ou même de la NBTANew Brunswick Teacher's Association du côté anglophone , affirme Gérald Arseneault, président de l'Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB).

Le gouvernement a signalé dimanche 36 nouveaux cas de COVID-19 dans la province – un nouveau record pour un seul jour – dont 24 dans la région d’Edmundston. La phase rouge comprend des mesures de prévention de la contagion plus sévères que la phase orange précédente. Plusieurs entreprises de la région d’Edmundston doivent fermer ou réduire leurs activités de façon importante dès lundi, mais non les écoles. C’est une surprise pour l’ AEFNBAssociation des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick qui s’attendait plutôt à passer à l’enseignement à distance en cas de phase rouge comme le prévoyait le gouvernement jusque là, selon Gérald Arseneault.

Gérald Arseneault, président de l'Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB). Photo : Radio-Canada

On n'est vraiment pas d’accord avec ce changement de dernière minute là. Nous, nos enseignantes et nos enseignants se sont préparés à la transition vers l’apprentissage à domicile. Depuis septembre, ils doivent monter les dossiers, préparer, pratiquer les élèves pour que ça puisse bien fonctionner, etc. On demandait d’être prêt pour cette transition-là vers la phase rouge, et là, voilà ce qu’ils nous annoncent. Donc, c’est vraiment un niveau d’anxiété qui s’élève au niveau de nos membres à travers la province , explique Gérald Arseneault.

La question qu’on a, c’est : le gouvernement saura-t-il préserver sa crédibilité s’il se permet à tout instant de changer les règles du jeu? Gérald Arseneault, président de l'Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick

En annonçant le passage de la région d’Edmundston à la phase d’alerte rouge, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a précisé que les écoles y restent ouvertes tant qu’on n’y découvre pas de cas de COVID-19.

Les élèves, lundi matin, y trouveront des mesures de sécurité améliorées , a promis le gouvernement provincial.

On demande maintenant aux élèves et au personnel de rester à la maison s’ils n’ont qu’un seul symptôme associé à la COVID-19. Le personnel scolaire fait l’objet d’un dépistage actif de la COVID-19 lorsqu’il se présente au travail chaque jour , indique le gouvernement dans un communiqué.

Si un cas d’infection au coronavirus est confirmé dans une école de la région pendant qu’elle est en phase rouge, elle fermera pour trois jours, le temps que les autorités effectuent la recherche des personnes qui auraient pu avoir des contacts rapprochés avec celle qui est tombée malade.

Avec les informations du Téléjournal Acadie