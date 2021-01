Tout ce qu'il faut savoir sur la phase rouge

Pourquoi la phase rouge?

Selon le plan de rétablissement de la santé publique, il y a quatre facteurs qui influencent le passage en phase rouge.

Le 17 janvier 2021, il y a 63 cas actifs de COVID-19 dans la zone 1-Moncton, 55 dans la zone 2-Saint-Jean, 57 dans la zone 3-Fredericton, 76 dans la zone 4-Edmundston, 34 dans la zone 5-Campbellton, sept dans la zone 6-Bathurst et aucun dans la zone 7-Miramichi. Photo : Radio-Canada

Il y a trois chaînes de transmission communautaire non liées en 6 jours;

Le système de santé est dépassé;

Les mesures de santé publique ne sont plus efficaces et;

Les éclosions et les nouveaux regroupements ne peuvent plus être contrôlés par des tests, la recherche des contacts et les mesures d’isolement  (Nouvelle fenêtre)  .

Entreprises fermées

Contrairement au printemps, ce ne sont pas tous les commerces non essentiels qui sont doivent fermer leurs portes.

Les restaurants doivent fermer leur salle à dîner, mais peuvent proposer des plats à emporter. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

Si elles ont un plan opérationnel, les entreprises peuvent rester ouvertes. Le transport en commun est aussi permis avec le port du masque obligatoire.

Les commerces qui doivent fermer coiffeurs et barbiers

spas

restaurants et bars (seuls le service de plats à emporter est permis)

gymnases et installations de conditionnement physique

casinos, salles de bingo, salles de jeux électroniques

grandes salles de spectacle

Écoles et garderies ouvertes

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a annoncé dimanche que les écoles et les garderies qui sont dans une région en phase rouge peuvent rester ouvertes.

L'école secondaire francophone Cité des Jeunes A.-M.-Sormany à Edmundston reste ouverte lundi. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Des protocoles de santé plus serrés sont appliqués.

Le personnel scolaire fait l’objet d’un dépistage actif de la COVID-19 tous les jours;

Le personnel et les élèves doivent rester à la maison s’ils éprouvent un seul symptôme de la COVID-19;

Si un cas est dépisté dans une école, celle-ci fermera pour au moins trois jours, le temps d’effectuer la recherche de contacts.

Soins de santé au ralenti

On encourage les professionnels de la santé s’ils le peuvent à offrir des services de façon virtuelle.

Les procédures médicales non urgentes et les chirurgies électives sont reportées et les visites dans les hôpitaux et les résidences pour personnes âgées font l’objet de restrictions strictes.

Vendredi, le Réseau de santé Vitalité avait déjà annoncé la réduction temporaire des services non urgents à l’Hôpital régional d’Edmundston, à l’Hôpital général de Grand-Sault et à l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin. Il est préférable de téléphoner à son établissement de soins de santé avant de s’y rendre ou de composer le 811 pour parler à une infirmière.

Rassemblements

Les autorités le rappellent souvent, mais c’est surtout en raison des rassemblements intérieurs que la COVID-19 se propage.

Les déplacements entre les régions sont fortement déconseillés. Il est possible de se déplacer dans la province pour le travail, les études, les courses essentielles et les rendez-vous médicaux.

Les déplacements entre les régions sont déconseillés. Photo : Radio-Canada

En phase rouge, seuls les rassemblements suivants sont autorisés:

Une bulle composée d’un seul ménage (les gens avec qui vous vivez);

Il est possible d’inclure à cette bulle un fournisseur de soins ou un proche qui a besoin de soutien;

Les rassemblements extérieurs d’au plus 5 personnes avec distanciation physique;

Les services religieux sont seulement permis en plein air (en voiture).

Mesures d’hygiène renforcées

Le port du masque dans les lieux publics est toujours obligatoire. Il est aussi recommandé de faire attention à l’apparition des symptômes de la COVID-19 et de subir un test de dépistage au besoin.