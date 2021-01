Les élèves du secondaire de l'Estrie rentrent en classe

C'est le retour en classe pour des milliers d'élèves du secondaire lundi. Si la plupart ont hâte de retrouver leurs amis qu'ils n'ont pas vus depuis un mois, ils considèrent que la pandémie est de plus en plus lourde à porter.

J'ai hâte de revoir mes amis et de passer du temps avec eux, même si c'est à deux mètres de distance , affirme Alexandre Dufour, élève de 5e secondaire au Séminaire de Sherbrooke.

Le défi des cours en ligne

Il estime toutefois qu'une journée en classe sur deux, ce n'est pas suffisant.

C'est sûr qu'avec les cours en ligne c'est difficile. Tu as toujours l'impression que tu peux faire autre chose en même temps. Donc, mon écoute est vraiment moins là , admet-il.

Cette opinion, Selya Auger qui étudie en 5e secondaire à l'école Montcalm, la partage entièrement.

C'est encore plus difficile de te motiver. Tu es chez vous. Il y a ton lit juste à côté, ton cell, ton chat, toutes les distractions possibles sont près de toi. Selya Auger, élève de 5e secondaire à l'école Montcalm

Anxiété et déception

À quelques heures de rentrer en classe, des élèves sont anxieux de ne pas savoir tout à fait à quoi s'attendre avec les mesures sanitaires.

Ils devront porter le masque en tout temps et recevront d'ailleurs deux masques jetables chaque jour. Mais pour Pénéloppe Tardif, une élève de 5e secondaire, plusieurs questions restent encore sans réponse.

On est au courant qu'il y aurait deux masques qui nous seraient donnés à l'entrée, mais on n'a pas eu de nouvelles à savoir comment ça se déroulerait, à quel moment il faut changer notre masque, à quel moment il faut l'enlever , se questionne-t-elle.

Je trouve ça dur. Je trouve ça démotivant aussi. Porter le masque, changer le masque, laver les bureaux, ne pas pouvoir donner de câlins à nos amis. Selya Auger, élève de 5e secondaire à l'école Montcalm

Selya Auger se désole que même à l'heure du repas, il sera impossible de manger face à ses amis. Chaque élève doit garder un mètre de distance avec ses camarades.

Une adolescence perdue ?

Pour plusieurs adolescents, les mesures sanitaires pèsent si lourd, qu'ils ont l'impression qu'elles leur enlèvent une partie de leur adolescence.

C'est une période qu'on a besoin d'être entouré de monde, de faire plein d'activités, de bouger, de s'épanouir, se découvrir et on n'a pas la chance de faire ça. Pénélope Tardif, élève de 5e secondaire du Collège Mont-Notre-Dame

Avec le couvre-feu imposé à 20 heures jusqu'au 8 février, il est encore plus difficile pour les jeunes de se voir en dehors des classes.

On se voit peu à l'école. On ne peut pas se voir les fins de semaine. On se perd de vue, veux veux pas , s'inquiète Selya Auger.

Tous leurs espoirs sont tournés vers l'été alors que, souhaitent-ils, les mesures sanitaires les plus contraignantes seront levées.

On se dit que l'été 2021, c'est la bonne et qu'on devrait s'en sortir enfin, on l'espère , conclut Alexandre Dufour.

D'après le reportage de Jean Arel