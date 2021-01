Un couple de Regina continue à faire du bruit pour les travailleurs de la santé

Lin Hylton et Keith Barton vivent dans un appartement près de l'hôpital général de Regina. Tous les soirs à 19 heures, ils montent sur leur balcon avec un klaxon, un seau et une cuillère en bois pour encourager le personnel soignant de l'hôpital.

Cela se passait partout , a déclaré Mme Hylton. Mon mari et moi en avons parlé et nous nous sommes dit : Pourquoi ne pouvons-nous pas faire ça ici ?

Maintenant, leurs voisins s'en mêlent aussi. Il y a environ cinq personnes qui sortent chaque soir, mais c'est le vendredi soir que le taux de participation est le plus élevé , a déclaré M. Barton.

En été, il était plus facile de faire participer les gens, explique Mme Hylton, car les piétons dehors entendaient et faisaient du bruit eux-mêmes. Le climat froid a cependant rendu plus difficile de faire du bruit.

C'est un point sur lequel nous devons travailler davantage si nous voulons que plus de gens quittent notre lieu de résidence , a-t-elle déclaré. Il suffit d'avoir des prospectus. Nous en avons fait quelques, et c'est comme ça que les vendredis soirs sont devenus plus importants.

La Saskatchewan est maintenant en tête du pays pour le nombre de cas de COVID-19 par habitant.

Samedi, on comptait 4 043 cas actifs connus dans toute la province et 199 personnes hospitalisées en raison de la maladie, dont 35 en soins intensifs.

À ce jour, 212 résidents de la Saskatchewan sont décédés des suites de COVID-19.

Les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé - nous savons depuis le début qu'ils se mettent en danger en notre nom , a déclaré M. Barton.

Je pense qu'il est important que nous sortions ... même s'ils ne peuvent pas nous entendre physiquement , a-t-il dit, pour faire savoir aux travailleurs qu'il y a des gens dehors qui apprécient ce qu'ils font .

Aller encourager les travailleurs de la santé a créé un sentiment de communauté, selon Mme Hylton - surtout dans les premiers jours de la pandémie. Elle n'a jamais eu ce sentiment nulle part où elle avait vécu auparavant.

Le couple n'a pas manqué une seule nuit, y compris lorsqu'une énorme tempête a frappé la province en début de semaine.

Nous sortons quoiqu'il arrive. Ce n'est pas comme si nous devions traverser la prairie. On est sur un balcon et on est protégé. Il n'y a aucune raison pour que nous ne sortions plus. Lin Hylton et Keith Barton

Ils souhaitent tous deux que les travailleurs de la santé de première ligne sachent qu'ils sont reconnaissants de leur courage et du travail qu'ils accomplissent.

Je ne sais pas comment ils font , a déclaré Mme Hylton. Cela doit être vraiment très stressant. Mais ils le font et nous inspirants profondément.

Avec les informations de Shauna Powers