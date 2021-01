Couvre-feu : un travailleur du CIUSSS reçoit un constat de 1550 $

Les événements, d'abord médiatisés par la radio locale CIHO, se sont produits samedi soir à Baie-Saint-Paul. Selon ce qui a été rapporté, l'homme se rendait à son lieu de travail quand il a été intercepté par des patrouilleurs de la SQ, après l'entrée en vigueur du couvre-feu.

Il aurait alors exhibé son horaire de travail et sa carte d'employé pour se justifier, avant de repartir sans être mis à l'amende. Il aurait ensuite été intercepté à nouveau quelques instants plus tard. C'est à ce moment qu'il a reçu l'amende de 1550 $ pour non respect du couvre-feu.

L'homme, qui s'est confié à la radio locale, entendait contester sa contravention.

Abus?

Or selon nos informations, l'homme n'en était pas à ses premiers avertissements en lien avec les mesures sanitaires. Une source indique qu'il avait pris l'habitude d'être en avance au travail et d'utiliser son exemption de travailleur essentiel pour circuler après 20 h. C'est ce qui se serait produit samedi soir.

L'employé en question a été averti à de nombreuses reprises depuis le début de la mise en place des règles sanitaires , affirme également une porte-parole de la Sûreté du Québec.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale n'a pas commenté l'incident. D epuis le début du couvre-feu, le CIUSSS de la Capitale-Nationale demande à ses employés d’utiliser leur carte d’employé et leur horaire de travail comme attestationpermettant leurs déplacements dans le cadre de leur travail seulement , a indiqué la porte-parole Annie Ouellet.