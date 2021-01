Une bordée de neige qui fait le bonheur des amateurs de plein air

La récente bordée de neige a fait plusieurs heureux dans la région. Les amateurs de ski, de motoneige et de raquette peuvent désormais pratiquer leur sport dans des conditions optimales.

Plus de 30 centimètres de neige sont tombés au Mont-Édouard et environ une vingtaine à la station de ski Le Valinouët où ces précipitations étaient cruciales au maintien des opérations.

Pour ce centre de ski, le directeur du marketing et des communications avoue que les conditions commençaient à se dégrader dans les pistes.

Sans cette neige, une nouvelle fermeture pointait à l’horizon.

Il y avait pas beaucoup de neige, donc c'est sûr que les bases étaient très minces. La surface était dangereuse par endroit même, il y avait des secteurs qui étaient à éviter. Il y avait la présence de roches et d'obstacles , mentionne Stéphane Leblond.

Plus ça allait, plus c'était compliqué. Stéphane Leblond, directeur du marketing et des communications de la station de ski Le Valinouët

Au Club de ski de fond Dorval d'Alma, cette bordée facilitera grandement le travail des employés qui devaient s'occuper des pistes manuellement en raison du manque de neige.

Les amateurs de ski de fond ont aussi saisi l'occasion de pratiquer leur sport. Photo : Radio-Canada

Au lieu d'entretenir ça avec la machinerie habituelle, on entretenait ça avec des motoneiges et des fois, on devait faire beaucoup de corrections manuelles avec des pelles, comme aller chercher de la neige sur le côté , affirme le directeur général du Parc d'une rive à l'autre, Denis Caouette.

Les motoneigistes au rendez-vous

La neige fait également des heureux du côté des motoneigistes.

Le club de motoneigiste Caribou-Conscrits précise toutefois qu'il n'a pas entretenu ses sentiers dimanche.

Les motoneigistes aussi attendaient cette bordée de neige pour pouvoir pratiquer leur activité hivernale. Photo : Radio-Canada

Le président explique que la température n'était pas assez froide et la quantité de neige pas suffisante pour effectuer du surfaçage quelques heures après la bordée de neige.

Nous, ce qu'on aimerait, c'est que les motoneigistes se promènent jusqu'à ce qu'on sorte les surfaceuses pour faire l'entretien. Joachim Simard, président du club de motoneige Caribou-Conscrits

Selon Joachim Simard, les conditions gagnantes devraient être réunies pour procéder à cette opération en début de semaine.

D’après un reportage de Marie-Michèle Bourassa