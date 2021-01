Tempête hivernale : soupir de soulagement pour les centres de plein air

La bordée de neige qui a laissé entre 10 et 35 centimètres de neige sur la région cette fin de semaine fait le bonheur des amateurs de plein air.

Un fort achalandage a été observé du côté de la station de ski Vallée-du-Parc à Shawinigan. Même chose dans les centres de plein air où les sentiers ont été pris d’assaut, dimanche.

Il s’agit d’un soulagement pour eux, puisque le temps doux et les faibles précipitations n’ont pas permis d’offrir l’entièreté de leurs services ou les ont même forcés à suspendre temporairement leurs activités en début de saison.

Au parc de l’Île Melville, à Shawinigan, le directeur général indique que même s’il y avait de la neige ailleurs sur la base de plein air, cela prend plus de temps avant qu’il y ait des accumulations significatives en forêt.

Il y a trois jours, on était sur les racines. Donc avec la surfaceuse, on brisait plus le sentier que d’autres choses, alors ce matin c’est parti pour de bon! , indique Luc Desaulniers.

On est pris d’assaut dans les sentiers. On a été obligé de déneiger un deuxième stationnement. Luc Desaulniers, directeur général du parc de l’Île Melville

Ce dernier indique que les conditions des sentiers de ski de fond devraient être optimales dans les prochains jours.

Avec les informations de Jacob Côté