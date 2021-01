L'OBVT sonde les citoyens au sujet de la conservation des milieux humides

L'organisme a sondé la population pour savoir notamment ce qu'elle tire comme bénéfices de ses milieux et comment les protéger.

L' OBVTOrganisme de bassin versant du Témiscamingue a eu pour mandat du ministère de l’Environnement de définir les objectifs de conservation des milieux humides et hydriques à l'échelle du bassin versant pour être insérés en même temps dans le Plan directeur de l'eau.

En parallèle, les MRC sont chargées de réaliser un plan régional des milieux humides et hydriques pour mieux les protéger, selon la Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques adoptée par l'Assemble nationale en 2017.

Les résultats du sondage, qui a pris fin vendredi, doivent notamment être présentés aux MRC et à la table de concertation de l' OBVTOrganisme de bassin versant du Témiscamingue .

Les milieux humides ont plusieurs fonctions, explique le chargé de projet Vital Idossou. Les fonctions de filtre contre la pollution, de régulation du niveau d'eau, de conservation de la diversité biologique, de séquestration du carbone. Ça permet aussi d'avoir une belle qualité de paysage .

Nous à travers ce sondage on veut savoir quelles sont les fonctions les plus utiles aux citoyens. Et on a demandé également s'il y a des milieux humides qui ont subi des dommages que la population veuille bien nous les rapporter , dit-il.