Des entrepreneurs de Winnipeg saluent les efforts des Manitobains à acheter local

Plusieurs de ces entreprises ont dû modifier leur modèle d’affaires en raison des restrictions sanitaires en vigueur. Certains affirment que sans l’engouement de la population pour les produits du terroir ils n’auraient pas pu ternir.

Le temps était tellement mauvais , déclare Shauna Lee Hlady, propriétaire de Shauna Lee Boutique, un commerce de près de 93 mètres carrés à Southdale.

Elle explique que le premier confinement du mars est arrivé à la période des soldes dans son entreprise et le code rouge actuellement en vigueur coïncide avec la saison de l’hiver où elle vend habituellement beaucoup.

Sachant que son entreprise ne pouvait pas survivre à un arrêt total lors d’un deuxième confinement, elle s’est donc tournée vers la commercialisation de ses vêtements et de ses articles-cadeaux en ligne, avec un service de ramassage en bordure de rue et des livraisons à domicile après le travail.

Ses clients, dit-elle, sont arrivés à pique.

J’ai été submergé par leur gentillesse et leur soutien en achetant par exemple des cartes-cadeaux pour eux-mêmes parce qu’ils ont dit qu’ils savaient que j’avais besoin de l’argent maintenant. C’était incroyable. Ils ont dit : c’est notre magasin local, nous ne voulons pas qu’il ferme , se réjouit-elle.

La propriétaire explique qu’elle n’avait jamais travaillé aussi dur. Elle note qu’elle fournissait plus d’effort et gagnait moins de la moitié de ce qu’elle avait la même période l’année dernière. Cependant, elle est contente d’avoir jusqu’ici sauvé son entreprise de la faillite grâce à la fidélité de ses clients.

Deux autres propriétaires d’entreprises locales partagent le même sentiment.

Steve Hunt-Lesage est propriétaire de Fat Iguana Kitchen, une entreprise de repas à domicile dans le sud de Winnipeg qui possède une cuisine commerciale.

L’entrepreneur souligne qu’il comptait sur les marchés fermiers pour une grande partie de son revenu.

Puisqu’aucune de ces options n’était disponible cette année en raison de la pandémie, M. Hunt-Lesage s’apprêtait à vivre une saison horrible. Ce dernier perdait déjà des dizaines de milliers de dollars.

Il dit que ce qui a changé la donne, c’est le passage aux livraisons à domicile .

Cela s’est avéré génial , lance-t-il.

Deux fois plus de travail pour la moitié de l’argent, six jours par semaine pour faire des dépôts, mais les clients ont adoré. Nous sommes plutôt heureux. Nous nous sommes débrouillés et nous étions occupés. Les ventes ont considérablement augmenté , note M. Hunt-Lesage.

L’expansion sur les marchés de détail donne également une nouvelle vie à son entreprise.

À l’entreprise Toad Hall Toys dans le quartier de la Bourse de Winnipeg, Kari England fait toujours sa comptabilité pour 2020.

Sur le plan financier, elle admet qu’il est impossible que cela soit aussi bon que l’année précédente. Toutefois, elle indique avoir trouvé de nouvelles niches, comme offrir des bas de Noël destinés aux enfants pour 50 $ l’unité. D’après elle, l’enthousiasme et la fidélité des clients étaient contagieux.

Nous n’avons pas pu traiter toutes les commandes [en ligne], c’est pourquoi nous avons dû éteindre nos téléphones pendant trois semaines et fermer le site Web le dimanche avant Noël. Nous avons fait 6000 commandes en six semaines , déclare la propriétaire.

GoodLocal.ca, un succès

À l’automne, un propriétaire d’entreprise de Winnipeg, Obby Khan, a lancé GoodLocal.ca, une boutique en ligne à guichet unique pour les produits de dizaines de fournisseurs manitobains. Son but était d’encourager les clients à acheter local.

Le nombre de fournisseurs qui se sont connectés est passé à plus de 400, et environ 60 autres attendent maintenant sur la liste pour se connecter.

Quatre-vingt-quinze pour cent des clients qui ont utilisé le site ont acheté à plus de trois fournisseurs, selon Obby Kha.

Tous les articles locaux sont stockés dans un entrepôt, les commandes sont exécutées et les livraisons à domicile sont effectuées moyennant des frais fixes de 5 $.

Avec des informations de Marianne Klowak