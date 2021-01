Des fonctionnaires albertains sous-payés à cause d'un nouveau programme de paie

La province a confirmé à CBC/Radio-Canada que la transition à grande échelle vers le programme 1GX (One Government eXperience), en décembre, a engendré des erreurs pour un petit pourcentage d’employés du gouvernement albertain.

Selon Service Alberta, environ 531 employés ont rapporté des problèmes au niveau de leur paye.

Nous comprenons les préoccupations des employés et travaillons à les résoudre le plus rapidement possible. Nous avons confiance que ces problèmes ne s’étaleront pas sur le long terme , explique un porte-parole de Service Alberta dans une déclaration écrite.

De son côté, le Syndicat des employés provinciaux de l'Alberta ( AUPESyndicat des employés provinciaux de l'Alberta ) croit plutôt que jusqu’à 5000 employés pourraient être affectés par les problèmes engendrés par le nouveau système de paie.

Dans certains cas, des employés rapportent que jusqu’à 40 % du montant de leur paye est manquant tandis que d’autres n’ont pas été payés pour les heures supplémentaires effectuées les soirs ou les fins de semaine.

Les départements touchés incluent entre autres les services sociaux et le service de la pêche et de la faune sauvage.

Nous ne voulons certainement pas que cela ait l'air de ce qui s'est passé avec le système Phénix. Ce fiasco a fait en sorte que des dizaines de milliers de fonctionnaires ont été surpayés, sous-payés ou pas payés du tout à cause d’un nouveau système de paye truffé de problèmes , affirme Susan Slade, vice-présidente du Syndicat des employés provinciaux de l'Alberta.

Le système 1GX est un ensemble d’applications opérationnelles servant à intégrer les services au sein de l'appareil gouvernemental albertain. Il gère entre autres les paiements et les factures des employés et des fournisseurs de services grâce à différents logiciels.

L’ AUPESyndicat des employés provinciaux de l'Alberta affirme que les gestionnaires et les travailleurs n’ont pas reçu la formation nécessaire à l’utilisation du nouveau système avant sa mise en œuvre à l’été 2020.

Selon des documents de Service Alberta, la mise en service du programme a coûté 79,6 millions de dollars au cours du dernier exercice financier.

Il est clair que ce système n’est pas capable de gérer la complexité d’effectifs de 20 000 salariés , croit Susan Slade.

Il n’aurait pas dû être introduit tout de suite , ajoute-t-elle.

Le syndicat affirme qu’il s’attend à ce qu’un nombre important de griefs soient déposés si les problèmes ne sont pas résolus rapidement.

En 2018-2019, le gouvernement albertain a payé plus d’un million de factures de manière électronique, ce qui représente environ 85 % de toutes ses factures. Son objectif est d’augmenter cette proportion à 92 % d’ici 2023.

Avec les informations d'Elise von Scheel