La région d’Edmundston passe à la phase rouge

Le gouvernement signale dimanche 36 nouveaux cas de COVID-19, dont 24 dans la région d’Edmundston.

Nous demandons à toutes les personnes dans la zone 4 de rester chez elles autant que possible au cours des prochains jours. Jennifer Russell , médecin hygiéniste en chef

Plusieurs entreprises de la région d’Edmundston fermeront ou réduiront leurs activités de façon importante dès lundi, a indiqué la docteure Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick.

Selon la docteure Russell, il y a 11 cas de COVID-19 confirmés chez Nadeau Ferme Avicole, un abattoir de Saint-François-de-Madawaska, dont la direction avait déjà signalé la semaine dernière quatre infections au coronavirus parmi ses employés.

Nadeau Ferme Avicole, à Saint-François-de-Madawaska. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Trois autres régions menacées de passer au rouge

Il est important de noter que si les autres régions de la province restent au niveau d'alerte orange pour le moment, la zone 1 (région de Moncton), la zone 2 (région de Saint-Jean) et la zone 3 (région de Fredericton) sont toutes sur le point de passer au rouge , a prévenu le premier ministre Blaine Higgs lors du point de presse de dimanche après-midi.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, le 17 janvier 2021. Photo : Radio-Canada

Il y a maintenant 292 cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique au Nouveau-Brunswick, dont au moins 76 dans la région d’Edmundston.

Une seule personne atteinte de la COVID-19 était hospitalisée au Nouveau-Brunswick, dimanche. On en comptait trois, samedi.

Les autres nouveaux cas de COVID-19 annoncés dimanche sont répartis entre trois régions. On en dénombre cinq nouveaux à Moncton et les environs, quatre nouveaux dans la région de Saint-Jean, deux de plus dans la région de Fredericton, et un nouveau cas dans la zone de Bathurst et de la Péninsule acadienne.

