Le vaccin contre la COVID-19 arrive à point pour la Première Nation Cowichan en C.-B.

La semaine a été difficile pour la nation de l’île de Vancouver. Lundi, 73 membres ont été déclarés positifs pour la COVID-19, et le nombre de cas a continué à augmenter depuis.

Une vague de commentaires racistes sur les réseaux sociaux en relation à cette éclosion a poussé la Première Nation à cesser de publier ses données sur le nombre de cas dans la communauté. Les leaders cowichans disent toutefois que ceux-ci augmentent toujours.

C’était beaucoup de choses à gérer en même temps. Ça nous a laissés fatigués et un peu surmenés , dit la conseillère Stephanie Atleo.

Les 600 doses de vaccin qui ont été livrées aux Cowichans au courant de la semaine étaient plus que bienvenues.

Ils nous ont avertis lundi et on avait une clinique prête et fonctionnelle mercredi , dit Stephanie Atleo.

Des tentes et des stations ont été installées dans des stationnements. L’administration des doses, qui avait été prévue sur trois ou quatre jours, a été achevée en seulement deux jours.

J’étais surprise [...] mais j’étais tellement contente pour les gens qui ont eu le vaccin , dit Stephanie Atleo.

Elle ne sait pas encore quand les prochains vaccins seront livrés, mais elle croit que tous les membres que la Première Nation voulait vacciner en priorité ont reçu leur première dose.