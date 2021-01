COVID-19 : aucun nouveau cas et une vingtaine de guérisons au Bas-Saint-Laurent

Le bilan régional se maintient donc à 1429 cas depuis le début de la pandémie. Un peu plus d’une cinquantaine de ces cas seraient toujours actifs.

La santé publique nationale précise toutefois que ce dernier bilan pourrait être faussement à la baisse.

Un délai de transmission des données de laboratoires a engendré un retard dans la déclaration des cas de COVID-19 aux Directions de santé publique hier, et une baisse du nombre de nouveaux cas déclarés , est-il écrit sur le site web du gouvernement. La situation sera rétablie dans la journée et la prochaine mise à jour va inclure les cas non déclarés aujourd’hui.

Une vingtaine de guérisons s’ajoutent cependant au bilan régional qui compte maintenant 1343 personnes rétablies.

Les décès sont également toujours stables à 27 morts depuis le début de la pandémie.

À l’échelle provinciale, les hospitalisations en lien avec la COVID-19 sont à la baisse et la santé publique du Québec rapporte 1744 nouveaux cas de COVID-19 dans la province au cours des dernières 24 heures.