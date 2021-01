Les ambulanciers de Saskatoon sont prêts à offrir le vaccin contre la COVID-19

Selon le chef adjoint du Service de sécurité incendie de Saskatoon, Wayne Rodger, à l’heure actuelle 34 intervenants de première ligne sont en mesure d’effectuer des tests de dépistage de la COVID-19 et 23 autres sont formés à la distribution du vaccin.

M. Rodger précise que les agents peuvent distribuer les doses à d'autres membres du personnel du service d'incendie, au personnel municipal et ensuite, sur demande de l'Autorité de la santé publique de la Saskatchewan, peut-être même à des membres du public de la région de Saskatoon .

Le secrétaire de l'Association internationale des pompiers, section 80 (IAFF 80), qui représente les pompiers de Saskatoon, Clint Belitsky, indique qu'il sera plus facile et plus rapide de se faire vacciner sur place que dans une clinique ou un centre de vaccination.

La vaccination des agents eux-mêmes

Sur environ 337 employés du service, seuls les quelque 137 intervenants de première ligne auront la possibilité de se faire vacciner en priorité.

M. Belitsky déplore le fait que d’autres intervenants de première ligne aient été oubliés.

Tous nos pompiers répondent aux appels médicaux, ils apportent leur aide de différentes manières , note-t-il avant de préciser que le rôle des pompiers peut inclure l'aide à la réanimation ou le transport d'un patient.

Que ce soit à l'intérieur d'une maison, d'un appartement ou dans les escaliers, tous nos membres sont en contact étroit tout au long de leur quart de travail rappelle-t-il.

Pour sa part, M. Rodger informe que le Service de sécurité incendie détermine qui sera le premier à recevoir le vaccin en examinant le risque et l'exposition potentiels.

Avec les informations de Morgan Modjeski