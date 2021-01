Des milliers de foyers sans électricité en Nouvelle-Écosse

La forte pluie et les vents forts ont privé des milliers de clients de Nova Scotia Power d’électricité dimanche matin.

Plus de 4000 clients étaient touchés par ces pannes à 10 h. Le Cap-Breton enregistre le plus haut taux d'interruption de service, avec près de 2000 clients privés d’électricité.

Vers 11 h, la moitié de ces clients ont retrouvés le service.

Une alerte météorologique a été émise par Environnement Canada samedi matin, alors qu’un système provenant de la Nouvelle-Angleterre devrait apporter des rafales de vent du sud-est allant jusqu’à 90 km/h dans la province, et jusqu’à 100 km/h au Cap-Breton.

Un véhicule en hiver sur le plateau du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Photo : Getty Images / shaunl

Dimanche matin, le ministère des Transports et du renouvellement des infrastructures a fermé le pont chaussé de Canso aux véhicules de 2,5 mètres ou plus en raison de vents forts.

Les rafales de vent du sud-est pourraient atteindre 200 km/h dimanche dans le comté d’Inverness, au nord de Mabou.

De fortes pluies ont également commencé à tomber sur la province samedi soir et continuent à tomber sur l’est du continent et sur la plus grande partie du Cap-Breton dimanche matin.

Jusqu’à 30 millimètres de pluie pourraient être enregistrés aujourd’hui.