La tempête se lève sur l’Est-du-Québec

C’est le cas sur la 138 entre Baie-Comeau et Sept-Îles. La route a d’ailleurs été bloquée pendant plusieurs heures, tôt cette nuit, en raison de la tempête hivernale. Elle a depuis été rouverte, mais la prudence est de mise puis la neige tombera pendant la majeure partie de la journée.

La circulation est aussi difficile en Moyenne-Côte-Nord.

Ceux qui voudront traverser entre les deux rives devront prendre leur mal en patience puisque la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout a annulé son service pour toute la journée.

En Gaspésie, la visibilité est réduite sur la route 198 entre Murdochville et Gaspé et sur l’ensemble de la pointe de la péninsule, de la Côte-de-Gaspé à Percé.

En raison des conditions climatiques, la circulation est interdite dans les deux directions aux véhicules lourds entre l'Anse-Pleureuse et Grande-Vallée ainsi qu’entre Cloridorme et Rivière-au-renard.

Le tronçon entre New Richmond et Bonaventure est aussi plus particulièrement balayé par la tempête.

Au Bas-Saint-Laurent, l’état de la chaussée varie d’enneigée à partiellement enneigée et la visibilité est plutôt bonne sur l’ensemble du territoire.

Entre 20 et 50 cm de neige sont attendus. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Environnement Canada note que les conditions routières seront très changeantes et la situation pourrait se dégrader rapidement. Sur la route, de la poudrerie pourrait brusquement se lever rendant la visibilité complètement nulle.

La tempête force l’annulation des escales de Pascan aviation à Bonaventure. Les deux vols effectueront le trajet Saint-Hubert-Québec-Îles-de-la-Madeleine directement, sans arrêt à Bonaventure.

Aucun vol n’était prévu, dimanche, à Gaspé.

Une journée sous les flocons

Sur la Côte-Nord, où la tempête fait déjà rage, les secteurs de Baie-Trinité et de Sept-Îles–Port-Cartier devraient recevoir des accumulations de neige de 30 à 50 cm. Des rafales allant jusqu'à 60 km/h à Baie-Comeau et à 70 km/h à Sept-Îles sont aussi attendues.

Une tempête un dimanche c'est pour de nombreux enfants l'occasion d'aller jouer dehors. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

En Gaspésie, et notamment dans le secteur de Gaspé, les conditions hivernales seront similaires à celles de la Côte-Nord. La tempête, qui devrait se terminer cette nuit, devrait laisser derrière elle de 30 à 50 cm de neige. Les vents forts causeront de la poudrerie par endroits.

Au Bas-Saint-Laurent, où la neige tombe depuis tôt dimanche matin, les précipitations se poursuivront en après-midi. De 15 à 30 cm de neige sont prévus avec de la poudrerie par endroits.

Pannes d'électricité

Hydro-Québec signale une panne à Chandler. Au total, 140 foyers sont sans courant depuis environ 10 h, dimanche matin. Le service devrait être rétabli dans l'après-midi.

À Baie-Trinité, 95 clients d'Hydro-Québec étaient sans électricité, dimanche matin. C'est maintenant revenu à la normale. C'est le cas aussi à Grand-Pabos, près de Chandler, en Gaspésie, où une douzaine de clients, sans service, ont récupéré le courant en fin de matinée.