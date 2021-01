Des adultes aux soins intensifs de Sainte-Justine dès demain

Le Dr Marc Girard, directeur des services professionnels de l'hôpital pour enfants a expliqué en entrevue à RDI matin week-end, que l’établissement entend réserver jusqu’à 10 lits aux patients de moins de 40 ans atteints de la COVID-19 et aux patients de moins de 30 ans nécessitant des soins en traumatologie.

Nous avons la possibilité d’aller chercher 10 lits. Pour débuter, on en offre six, mais il y a une possibilité d’aller jusqu’à 10. Dr Marc Girard, directeur des services professionnels CHU Sainte-Justine

On a du personnel qui a une formation en pédiatrie et d’autres sont formés pour les patients adultes, a dit le Dr Girard. Nous avons sollicité ce groupe de professionnels et nous avons fait des mises à jour au cours de la dernière semaine pour être bien certains que nous étions prêts à accueillir cette clientèle.

Le Dr Marc Girard s'est voulu rassurant. Les soins intensifs ont été configurés en considérant la possibilité d’une telle situation, a-t-il souligné. Il y a trois unités à l’intérieur des soins intensifs. L’une d’elles va être consacrée à tous les patients enfants ou adultes.

Le risque de transmission sera très réduit par ce qu’il y aura des mesures de prévention et de protection avec les équipements nécessaires. L’unité sera d’une certaine façon isolée du reste de la clientèle qui a besoin de soins pédiatriques et qui ne sont pas COVID. Dr Marc Girard, directeur des services professionnels CHU Sainte-Justine

Dr Marc Girard, directeur des services professionnels CHU Sainte-Justine. Photo : Radio-Canada

La décision d’accueillir ces patients est, d'après lui, reçue très favorablement par le personnel, qui n’en est pas à sa première contribution à l’effort de guerre contre la pandémie.

On est allé dans des centres d’hébergement pour faire de la prévention, on a fait de la vaccination et du dépistage. Cette fois-ci on offre des lits. Donc, on va au maximum de ce que nous pouvons offrir. Dr Marc Girard, directeur des services professionnels CHU Sainte-Justine