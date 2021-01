Les autorités sévissent en ce premier week-end sous l’état d’urgence sanitaire

Les autorités serrent la vis aux rassemblements publics en ce premier week-end depuis que de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur.

Depuis jeudi, les rassemblements sont maintenant limités à 5 personnes au plus à l'extérieur en Ontario.

La police a déposé des accusations criminelles pour nuisance publique contre deux personnes, âgées de 49 et 38 ans, soupçonnées d'être les organisateurs de deux grands rassemblements distincts qui se sont tenus au square Nathan Phillips et à Yonge et Dundas samedi.

Les agents ont aussi distribué 18 accusations de non-respect des mesures.

Plus tard en soirée, le service policier a indiqué qu'un homme de 22 ans, qui était à l'un de ces événements, a également été accusé de voies de fait contre un policier et d'entrave.

Avec le retour à l’état d’urgence sanitaire en Ontario et l’entrée en vigueur de l’ordre de rester à domicile, la police de Toronto avait déclaré qu’elle n’allait pas faire des contrôles aléatoires dans les rues pour demander aux gens leur raison d’être à l’extérieur, mais avait prévenu qu’elle continuerait de se concentrer sur les rassemblements extérieurs et les restaurants et les entreprises qui ne respectent pas les ordonnances de fermeture ou les limites des clients.

La police émettra des contraventions et des assignations aux gens lorsqu'il y a des preuves de non-conformité à l'ordonnance provinciale en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence ou de la Loi sur la réouverture de l'Ontario , rappelle le SPTService de police de Toronto dans un communiqué.

Inspections dans les commerces

La province avait aussi promis une campagne éclair de surveillance dans les commerces dans le Grand Toronto cette fin de semaine.

Le gouvernement avait déclaré qu’une cinquantaine d’inspecteurs seraient déployés à Toronto, Hamilton et dans les régions de Peel, York et Durham, pour s'assurer que les magasins à grande surface se conforment aux règles, et maintiennent la capacité en magasin à un maximum de 25 %.

Les inspecteurs, mais aussi les agents de règlements municipaux et policiers, ont maintenant le pouvoir d'imposer des amendes aux employés et clients des commerces qui ne portent pas correctement le masque ou ne respectent pas la distanciation physique.

Ils peuvent aussi fermer temporairement des locaux et de disperser les groupes de plus de cinq personnes